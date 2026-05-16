Sabores de Senegal, Nigeria o Marruecos conquistan Las Palmas de Gran Canaria en una jornada gastronómica

Olor a jengibre y sabor a especies. Tomate concentrado, pollo frito y pescado salado. Y que no falte el toque dulce con unos bollos de plátano o de almendra. África está compuesta por más de medio centenar de estados independientes, de los que seis países estuvieron representados este sábado en la Casa África de Las Palmas de Gran Canaria con un rincón gastronómico que hizo la boca agua a todo aquel que se atrevió a experimentar con sabores nuevos y platos con nombres tan variados como el pantap o el thiebou dienne.

Con el dj Carlos Neto Pinto a los platos, pinchando música con ritmos afro y diferentes toques del continente, el público fue agolpándose en el patio de comidas multicultural en el que se convirtió Casa África en la jornada de este sábado. «La comida está volando», apunta Aminata Mane, senegalesa, presidenta de la asociación Serere y parte del equipo de cuatro mujeres que deleitó al público con sus platos más representativos.

Senegal

«Yo hice los zumos y el resto nos fuimos repartiendo las tareas, estuvimos haciendo de comer toda la tarde», apunta exhausta Mane, mientras sirve un par de vasos de bissap, un jugo de flor de hibisco con su característico color rojo y su sabor intensamente dulce y avainillado. El primero en volar del puesto de Senegal fue el thiebou dienne, un plato emblemático del país africano, realizado a base de arroz, tomate, verduras y trozos de pescado.

La propuesta gastronómica senegalesa se veía completada con yassa guinar, un guiso de pollo con arroz, pimiento, aceitunas, cebolla, ajo, limón, mostaza, laurel y pimienta; y el mafe, un estofado de ternera envuelto en crema de manises, cebolla, ajo, tomate, zanahoria, yuca, pimiento, papas, aceite y arroz para acompañar.

Nigeria

De arroz saben, y mucho, en el África subsahariana. En el puesto de Nigeria Pat, quien lleva 15 años en la Isla, sirve el arroz jollof acompañado de pollo frito. «Se hace con cebolla, pimientos y tomate concentrado, que le da un sabor fuerte muy rico», apunta ella junto a su hija, quien sí nació en el Archipiélago.

Rincón Gastronómico Africano / Andrés Cruz

La oferta del país más poblado de África incluía arroz blanco con estofado de carne, empanadas de carne -tamaño XL-, rollitos de pescado y sopa de egusi -una fruta centroafricana similar al melón- y fufu, una guarnición «que puede ser de muchas cosas, esta es de yuca, pero puede ser de ñame, de plátano», explica, «eso está muy bueno», replicaba uno de los comensales que esperaban a la cola por su ración. Y para darle el toque dulce a todo el menú nigeriano, tenían puff puff, unos bollos fritos de harina de trigo con mucho azúcar para darle sabor.

Guinea Ecuatorial

Unos kilómetros más al sur por la costa de África está Guinea Ecuatorial. En este caso, el puesto del único país de habla hispana de la región estaba regentado por Pilar Manytjabe dos Santos y su hija Llanira. «Mi favorito es la graná soup», una salsa cremosa de manises para acompañar pollo con su sofrito de tomate y cebolla.

Eso sí, mención especial tienen las bolminas, unas albóndigas hechas a base de sardinas, acompañadas de yuca; o el pantap, un pescado salado con plátano y tomate. Para cerrar el menú, Pilar, quien lleva en las Islas 52 años, hizo unos macará, unos buñuelos de plátano madura que, tal y como recomienda su hija, «deben tomarse con una salsa picante al lado para que puedas notar el contraste con el sabor dulce del bollo».

Mauritania

En el puesto de Mauritania, dos de los tres platos volaron con rapidez. «El mejor y el más rico son los fideos con pollo, es lo que más nos representa», explica Farma Amadou Gueye, quien lleva viviendo en la Isla 36 años. «Me pasé toda la tarde y toda la mañana en la cocina, pero está valiendo la pena», apunta. Yes que el buen rollo se respiraba por los cuatro costados en el patio de Casa África.

«En mi país hay más platos típicos, pero estos son los tres que más me gustan», confiesa. Junto a los fideos con pollo -un guiso acompañado de cebolla, ajo, mostaza, pimienta negra y pimiento verde-, la oferta del puesto se veía completada con albóndigas de pescado con arroz y papas; y arroz con ternera y una salsa de cebolla pimientos y verduras varias.

Marruecos

En el puesto de Mauritania la plancha estaba a toda mecha para poder terminar de hacer los panes de kebab que vendían en el puesto de Marruecos. «Hemos estado durante toda la semana organizando esto», indica Bouchra Elaouni. Con la ayuda de amigos y de su propia familia -su padre era el encargado de servir el té moruno-, los platos del país magrebí estaban entre los más demandados de la jornada.

«Los dulces aguantan, pero me gusta que estén frescos, así que los hicimos hace dos días», señala, «y las carnes ayer por la tarde, además van todas adobadas». Coco, pistacho, «los de almendra solo lleva el fruto seco, nada de harina», puntualiza. Todo producto fresco para endulzar la boca después de los platos estrellas de la gastronomía marroquí. Por un lado, el cuscús con pollo y cebolla caramelizada; y por otro el tajin de ternera con ciruelas. ¿La alternativa? Kebabs de Kefta con verduras asadas y salsa de yogur.

Sierra Leona

Y ya con el regusto y el frescor a yerba buena del té moruno de la familia Elaouni, este particular recorrido por el continente africano podía concluir en el puesto de Sierra Leona. Este país de la costa occidental de África endulzó el paladar del público a base de zumo de tamarindo y de jengibre. Todo ello aderezado con la comida preparada por la madre y la tía de Carlos Williams, quien no dudaba a la hora de embolsillarse a todo aquel que pasaba para recomendarles su comida preferida.

«Todo está bueno, pero lo mío son los pinchitos de carne», apuntaba él. En este caso, la carne iba aderezada de crema de manises y especias varias. «Mis padres son sierraleoneses y se han esmerado», indicaba mientras su madre servía un plato de arroz de curry con pescado frito. En el menú había también arroz con sopa de pescado y fufo en salsa. ¿Y para endulzar el paladar? Unos bollos fritos de queque de plátano.

Tocaba entonces llenar el buche, comer y bailar al ritmo de los temazos que pinchaba Carlos Neto Pinto. Familias y amigos intercambiaban platos, compartían para conocer nuevos sabores; «voy a intentar probarlos todos», le decía una chica nigeriana a su hija mayor después de terminarse un plato de arroz con curry.

Agenda por el día de África

Casa África ha programado para este mes de mayo un amplio programa de actos con motivo del día de África, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo. Una fecha señalada en el calendario que nació con el propósito de expresar el rechazo de las naciones del continente a la colonización y al imperialismo de otras potencias.

El próximo miércoles, 20 de mayo, habrá un club de lectura para comentar el libro Jacaranda, del escritor y rapero ruandés Gael Faye. También se grabará un podcast de El Orden Mundial, medio especializado en información internacional. El jueves habrá un taller de sabar, estilo de Senegal.

El viernes 22 se inaugurará la exposición Enseñar África, con la colaboración de numerosos colegios de la Isla. Al día siguiente, el patio de Casa África acogerá un taller de danza urbana de la mano de la dj Soffmae y el profesor Oulouy. El lunes habrá ponencias en el marco del cuarto congreso de jóvenes investigadores. También habrá exposiciones.