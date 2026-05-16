Así serán los escenarios del papa en Gran Canaria: mar, curvas, seguridad y montaje contrarreloj

Es la primera vez en la historia que un papa visita Canarias. Y, por lo tanto, la primera vez que es necesario diseñar y construir un escenario para un evento de alcance mundial. Con todas las miradas puestas en ellos, el trabajo ha recaído en el arquitecto Jorge Cerpa y el coordinador técnico Rafael Suárez, que han trasladado el sentir religioso al Estadio de Gran Canaria, así como al puerto de Arguineguín, dos de las paradas más importantes que hará el pontífice en su visita a la Isla. Todo ello con un factor extra que dificulta aún más la tarea: la falta de tiempo.

El punto de partida no fue una hoja en blanco. Desde el Vaticano llegaron las primeras indicaciones con requisitos muy concretos. Medidas del altar, proporciones del espacio escénico y necesidades básicas para la celebración de la misa marcaron el arranque del trabajo. A partir de ahí comenzó un proceso que, según explican, ha estado condicionado por las visitas del propio séquito papal, con presencia de la Guardia Suiza y responsables de seguridad que han terminado de definir cómo debía ser cada rincón del escenario.

El papa no llega a un espacio cualquiera. Viaja constantemente y necesita reconocer con claridad el lugar en el que se mueve. Eso implica que cada elemento debe estar medido, ordenado y previsto. No solo por razones litúrgicas, sino también por seguridad. A partir de estas limitaciones, el proyecto se divide en dos escalas distintas pero conectadas. Jorge Cerpa ha diseñado íntegramente el escenario de Arguineguín, mientras que el del Estadio ha sido desarrollado de forma conjunta. La intención desde el principio ha sido que ambos espacios compartan un mismo lenguaje, aunque respondan a contextos muy diferentes.

Incertidumbre de la ruta canaria

Ese lenguaje tiene un protagonista claro: el mar. La visita del papa está vinculada al fenómeno migratorio en Canarias y el equipo ha querido trasladar esa realidad al diseño. «En arquitectura, el mar se dibuja con líneas curvas», explica Cerpa, que ha apostado por formas onduladas y orgánicas para transmitir una idea de acogida y esperanza. No es solo una decisión estética. También es simbólica. El arquitecto recuerda un pasaje del Evangelio en el que Jesús atraviesa una tormenta en barca, una imagen que conecta con la incertidumbre de quienes llegan a las islas por mar.

En Arguineguín esa idea se vuelve especialmente visible. El escenario adopta una forma que recuerda a una ola sostenida por un elemento vertical que, en conjunto, sugiere una cruz. A diferencia del Estadio, aquí no hay un fondo artificial. El mar, el muelle y el propio pueblo forman parte del decorado. La estructura se ha concebido como un espacio abierto y permeable, donde el entorno real refuerza el mensaje que se quiere transmitir. Es, en palabras de Cerpa, un ejemplo de equilibrio entre función, forma y significado.

A contrarreloj

El escenario del Estadio de Gran Canaria responde a una lógica distinta. Aquí el principal condicionante es el tiempo. La incertidumbre sobre el calendario deportivo obliga a contemplar un montaje en apenas 24 horas. Incluso menos en el peor de los casos. «Hemos diseñado todo pensando en que se pueda montar en un día», señala Suárez, que compara el proceso con los montajes exprés de grandes eventos internacionales como la Super Bowl.

Esa urgencia ha marcado tanto el diseño como la elección de materiales. La base del escenario será una estructura tubular similar a un andamio, revestida con madera contrachapada. Los elementos escenográficos, como los arcos del fondo, se construirán en módulos independientes de aluminio para facilitar su ensamblaje rápido. Todo está pensado para optimizar tiempos sin comprometer la estabilidad ni la estética.

Fondo natural

A nivel simbólico, el diseño es más contenido que en Arguineguín, pero mantiene el mismo hilo conductor. El fondo escénico estará formado por una serie de arcos que representan a los apóstoles, con Cristo en el centro. El altar, de proporciones fijadas por el Vaticano, se convierte en el eje de toda la composición. Junto a él estarán dos elementos especialmente significativos para la Isla: el Cristo de Telde y la Virgen del Pino, que presidirán la celebración.

El mayor desafío, coinciden ambos, todavía no ha llegado. Será el momento del montaje, cuando cada pieza tenga que encajar como un mecanismo perfecto. Si algo falla, no habrá tiempo para corregirlo. Pero si todo funciona, el resultado será un espacio capaz de acoger a miles de personas y dar forma a un acontecimiento histórico.

Porque, aunque los escenarios desaparecerán poco después de la visita, su impacto va más allá de lo material. Durante unas horas, la arquitectura se convertirá en el soporte de un mensaje que, como el propio diseño, mira al mar y habla de incertidumbre, pero también de esperanza.