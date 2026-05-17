Arenales restaura un edificio tapiado para convertirlo en un espacio cultural polivalente

A Arenales le precede su mala fama. El barrio arrastra desde hace años una imagen asociada a la inseguridad, la droga y la prostitución. Sin embargo, sus vecinos están decididos a cambiar ese relato a través de la cultura y el arte. Varias asociaciones se han movilizado para restaurar la antigua fábrica de tabacos La Favorita, situada entre las calles Matías Padrón y Pamochamoso, actualmente abandonada. «Queremos que nos dé un respiro de dignidad», expresa el presidente de la asociación vecinal Pamochamoso, Domingo Santana.

El objetivo es convertir el inmueble en un espacio multidisciplinar capaz de acoger proyectos artísticos, teatrales, musicales y literarios. «Esperamos que todos participen en la creación de un laboratorio creativo, que sea un espacio para el arte, la cultura y también para el entretenimiento», explica Santana.

Interior del edificio abandonado La Favorita, en Arenales. / LP/DLP

La antigua fábrica cuenta con 1.500 metros cuadrados, unas dimensiones que permitirían desarrollar varias actividades de forma simultánea y ampliar la oferta cultural del barrio. En la actualidad, Arenales solo dispone del centro ciudadano, donde los vecinos pueden participar en actividades culturales, deportivas y formativas a través de 38 talleres. Sin embargo, prácticamente toda la programación tiene lista de espera.

Aunque uno de los propósitos principales es reforzar la programación cultural del barrio, Santana aspira a que el futuro espacio se convierta también en un punto de encuentro para vecinos de otras zonas e incluso de otros municipios.

Un proyecto para toda la Isla

Las tres asociaciones que impulsan la iniciativa -Pamochamoso, Fuera de la Portada y Comando Creativo- reunieron a vecinos y colectivos para presentarles el proyecto e invitarles a colaborar. «Hicimos una visita al lugar y todo el mundo se quedó flipando con el espacio que tenemos y con las condiciones que ofrece para hacer de todo», cuenta Santana.

Presentación del proyecto para reconvertir La Favorita en un espacio cultural. / LP/DLP

Aunque el edificio no se encuentra en ruinas, lleva varios años abandonado, por lo que será necesario acometer una serie de reformas. Los vecinos han conseguido que el Cabildo de Gran Canaria financie el alquiler del inmueble durante dos años y que el Ayuntamiento capitalino costee los servicios del estudio de arquitectura. No obstante, subrayan que necesitan más financiación y se muestran abiertos a que mecenas o empresas se interesen en aportar económicamente al proyecto.

Los trabajos de restauración comenzaron esta semana con las labores de fontanería, parcheo y revestimiento de las instalaciones. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 200.000 euros, aunque Santana reconoce que, para ejecutar una obra más compleja y ambiciosa, haría falta alrededor de un millón de euros. «No vamos a reunir más nunca ese dinero, pero con muchísimo menos nosotros vamos a arreglarnos», asegura.

Múltiples usos

«El acondicionamiento será superficial porque la estructura está perfecta», sostiene Santana. El edificio fue construido en 1905 y albergó una de las primeras fábricas de tabaco de la Isla. La empresa La Favorita fue fundada por el conocido empresario Eufemiano Fuentes, secuestrado y asesinado en 1976. Tras el cierre de la fábrica, el inmueble se transformó en un taller de coches; más tarde pasó a ser un almacén de máquinas recreativas y, finalmente, alrededor de 2015, fue vendido al promotor que actualmente gestiona la propiedad. En este sentido, los propietarios han cedido el espacio durante dos años a los colectivos vecinales, ya que existe la posibilidad de que en el futuro decidan destinarlo a otros usos.

Interior del edificio de La Favorita, en Arenales. / LP/DLP

Sobre la fecha de finalización de las obras, Santana prefiere ser prudente. «La fecha va condicionada a que el espacio sea habitable y nos den permiso. Tú piensas que para mañana está terminado, pero para poder hacer actividades públicas tiene que venir una revisión», señala.

Las salas serán polivalentes. Es decir, podrán utilizarse para exposiciones, conferencias, danza u otras actividades, según las necesidades del programa. El presidente vecinal destaca que hay pocos edificios en la ciudad con las características necesarias para acoger un proyecto capaz de dar cabida a tantas disciplinas artísticas. «Es un espacio cerrado y abierto, amplio, acogedor y en el centro de la ciudad. Este chalet, además, tiene techos de madera natural y un piso maravilloso que vino de Amberes», asegura.

Santana defiende que una de las principales ventajas del proyecto es que la programación podrá responder a los intereses y demandas de los colectivos y del público, y no depender exclusivamente de una administración pública. «El propietario de todos los centros cívicos es el Ayuntamiento», recuerda. Por ello, rechaza que una entidad externa pueda decidir sobre los artistas o las actividades que se propongan. «Aquí los principios son los de la colaboración. El arte es el que domina y no queremos ponerle puertas al campo, ni que nadie decida por nosotros», destaca.