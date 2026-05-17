El atraco con machetes que ha devuelto el miedo a Tafira Alta: “Hemos cambiado nuestra rutina por miedo"

La tranquilidad de Tafira Alta vuelve a estar en entredicho tras el violento atraco cometido hace apenas unos días en un supermercado del barrio. El asalto, perpetrado por varios individuos encapuchados y armados con machetes, no solo sembró el pánico entre las trabajadoras del establecimiento, sino que ha provocado además una profunda sensación de miedo entre vecinos y comerciantes de esta zona de Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque la Policía Nacional ya ha detenido a dos jóvenes presuntamente implicados en el robo con violencia, la preocupación sigue instalada en el barrio. Muchos residentes consideran que este episodio ha reabierto una etapa de inseguridad que creían superada después de meses de relativa tranquilidad.

El atraco ocurrió el pasado 5 de mayo. Según la información facilitada por la Policía Nacional, dos individuos accedieron al supermercado ocultando sus rostros y portando machetes de grandes dimensiones. Una vez dentro, intimidaron a las empleadas del local y arrancaron por la fuerza las cajas registradoras antes de darse a la fuga en un vehículo que les esperaba en el exterior.

La violencia empleada durante el robo generó escenas de auténtico terror entre las trabajadoras. El asalto ocurrió además en pleno horario comercial y en una zona residencial donde este tipo de sucesos no son habituales, lo que incrementó todavía más la alarma social.

Un atraco que reabre el miedo en el barrio

La repercusión del robo ha ido mucho más allá del propio establecimiento atracado. En Tafira Alta, muchos vecinos aseguran que el miedo vuelve a dominar el día a día del barrio.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Bandama-Tafira Alta, Dunia Blanco, explicó en declaraciones a COPE Canarias que este suceso “ha sido el que ha colmado el vaso de la inseguridad y del miedo”.

Según relató, desde comienzos de año ya se venían detectando “pequeños conatos de delitos”, aunque el asalto al supermercado ha provocado que resurja “ese fantasma del pasado” relacionado con robos y episodios de inseguridad que los vecinos pensaban haber dejado atrás.

Residentes de la zona reconocen haber cambiado rutinas, horarios y hábitos cotidianos tras el atraco. Algunos evitan determinadas calles al caer la noche, mientras otros extreman las precauciones al llegar a casa o al dejar sus vehículos estacionados.

En declaraciones también recogidas por COPE Canarias, Blanco lamentó que “cuando el miedo y la inseguridad domina el espacio público, se produce un efecto de paralización en el barrio”.

La dirigente vecinal aseguró además que muchos residentes “se ven obligados a modificar sus hábitos para ser un blanco difícil”, una situación que, según explicó, está alterando profundamente la vida cotidiana en Tafira Alta.

La investigación permitió identificar el vehículo de huida

Tras el atraco, la investigación policial se centró rápidamente en localizar el coche utilizado por los asaltantes durante la huida.

Las pesquisas permitieron identificar el vehículo y comprobar además que figuraba como sustraído previamente en otra demarcación policial.

Ese hallazgo fue determinante para avanzar en la investigación.

Días después del asalto, concretamente el pasado 11 de mayo, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron a un aviso vecinal en el barrio de La Isleta. Varias personas estaban intentando introducir una motocicleta en el interior de un turismo, una situación que despertó sospechas entre residentes de la zona.

Al verificar la matrícula del vehículo, los agentes comprobaron que estaba relacionado con la investigación abierta por la Policía Nacional por el robo violento cometido en Tafira.

A partir de esa intervención policial, los investigadores lograron vincular a dos jóvenes con el asalto al supermercado.

Ambos fueron detenidos posteriormente como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y quedaron a disposición judicial.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones

Pese a las detenciones realizadas, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de localizar a otros posibles implicados en el atraco.

Los agentes trabajan ahora para determinar si existieron más personas involucradas tanto en la planificación del robo como en las labores de apoyo logístico durante la huida.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones en los próximos días.

La coordinación mostrada durante el asalto, así como la utilización de un vehículo previamente robado, hacen pensar en una actuación organizada.

Mientras tanto, la inquietud continúa creciendo entre los vecinos de Tafira Alta, donde muchos reclaman una mayor presencia policial y más recursos de seguridad para prevenir nuevos episodios violentos.