Los nuevos fichajes de la candidatura europea: Las Palmas de Gran Canaria refuerza su propuesta con dos expertos culturales

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria allana su camino para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Con siete meses de trabajo por delante para elaborar el segundo 'Bid Book', la ciudad incorpora dos perfiles especializados que desarrollarán las recomendaciones sugeridas por el jurado europeo para la propuesta 'Rebelión de la geografía'. De este modo, pretende potenciar sus puntos fuertes y diferenciarse de los proyectos de la competencia, integrada por Granada, Cáceres y Oviedo.

Elvira Rilova Núñez y Sergio Lago Varela son los gestores culturales que han asumido la tarea de asesorar a la capital grancanaria en la última fase de la candidatura. El 'Bid Book' es uno de los secretos mejor guardados de este proceso, por lo que sus detalles todavía no pueden hacerse públicos.

Lago encabeza el asesoramiento estratégico, la elaboración de contenidos y la coordinación técnica del documento, además de la preparación de los "hitos" para la evaluación final. Por su parte, Rilova está a cargo de reforzar la dimensión europea e internacional del proyecto, así como preparar la evaluación final que supervisará el jurado europeo. La licitación ha sido adjudicada en ambos casos por 48.500 euros.

Elvira Rilova: impulso al arte contemporáneo

Formada en Historia del Arte, Elvira Rilova Núñez es gestora cultural y comisaria independiente, además de fundadora y directora de la consultoría Acelerador de artistas. A través de esta plataforma ha trabajado con artistas nacionales e internacionales en la realización de proyectos para entidades públicas y privadas.

Ha coordinado diversos festivales, eventos y centros creativos, como el Espacio Cultural Excelencias de Madrid, el Foro de Mujeres en las Artes Visuales entre 2015 y 2019 o la Residencia Art BNB desde 2017. También dirige la Feria del Libro de Artista de Castilla y León desde el año 2015 y es miembro de la Junta Directiva de MAV (Mujeres en las Artes Visuales) desde 2020, donde ejerce como delegada de la comisión MAV Madrid.

A lo largo de su trayectoria ha ejercido como gestora cultural en la Sociedad de Artistas, la Asociación de Revistas Culturales de España, el museo Reina Sofía o el colectivo de fotógrafos NoPhoto. También ha comisariado diversas muestras artísticas en España, Portugal y México, labor que ha compaginado con impartir cursos sobre Comisariado, Coleccionismo, Gestión Cultural e Historia del Arte con visión de Género.

Sergio Lago: cultura al servicio del bienestar social

Por su parte, Lago es miembro de la Comisión de Gestión y Políticas Culturales del Consejo Gallego de Cultura desde el año 2019. Su actividad profesional incluye la elaboración de diversos informes sectoriales o el asesoramiento a administraciones públicas en el diseño de políticas culturales. Ha participado en la creación y gestión de proyectos vinculados a la cultura desde 2003, tanto a nivel empresarial como asociativo, además de haber desarrollado programas que aplican políticas culturales para fomentar el bienestar social.

Creó un estudio de diseño gráfico y web al inicio de su trayectoria profesional, con vinculación al sector editorial y de distribución de contenidos culturales, y también es socio fundador de BenCuriosa. Se trata de un equipo de profesionales de la gestión cultural centrado en la consultoría o el diseño de programas y eventos.

Entre 2011 y 2013 ostentó el puesto de director de Culturgal, la Feria Gallega de las Industrias Culturales. Posteriormente, y hasta el año 2015, asumió la coordinación técnica de la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural, con la que colaboró más adelante en el diseño y la coordinación del Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural, además de otras iniciativas.

Una inversión de 50 millones de fondos europeos

La presentación del 'Bid Book' tendrá lugar en diciembre, fecha en que el jurado europeo volverá a reunirse para evaluar las cuatro propuestas. Será entonces cuando escojan la ciudad que se convertirá en Capital Europea de la Cultura 2031, ganando una notoria proyección internacional y una cuantiosa inyección monetaria para desarrollar proyectos culturales.

La inversión asciende a 50 millones de euros provenientes de fondos europeos. A ello se podría sumar otro millón y medio como parte del Premio Melina Mercouri de la Unión Europea, al que optará el territorio que sea designado. Por su parte, también pasará a ser la quinta ciudad española en ser Capital Europea de la Cultura, por detrás de Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El futuro cultural de la ciudad

Todavía no se conocen los plazos concretos ni el contenido del 'Bid Book', pero sí algunos de los hitos que podría suponer este título para Las Palmas de Gran Canaria, en caso de resultar elegida. Una de las grandes apuestas de la ciudad es la restauración del antiguo Cine Guanarteme y el edificio Fyffes para convertirlos en centros de referencia para el desarrollo cultural, acogiendo un laboratorio creativo y una factoría cultural que hará hincapié en el sector audiovisual.

Ambos proyectos de rehabilitación son valiosos activos para la candidatura que pretenden no solo dinamizar el barrio donde se encuentran, sino todo el conjunto de la ciudad. Con las artes y la promoción creativa como objetivo y herramienta, también buscan conservar el valor histórico y patrimonial de los dos inmuebles.

Uno de los puntos fuertes de la capital grancanaria frente a las regiones con las que compite es su enclave geográfico tricontinental y la diversidad cultural que lleva aparejada. Ese es el pilar sobre el que se ha levantado el proyecto, aglutinando más de 200 propuestas ciudadanas que aúnan memoria colectiva, tradiciones, innovación y multiculturalidad.