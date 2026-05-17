Las Palmas de Gran Canaria sufre el colapso de sus escaleras mecánicas y ascensores por falta de mantenimiento

Las escaleras mecánicas y ascensores de Las Palmas de Gran Canaria están en su mayoría averiados. La falta de mantenimiento en estos medios de movilidad vertical es más que evidente. Los vecinos del Risco de San Nicolás, San José, Lomo Verdejo o el Barranquillo Don Zoilo llevan meses protestando por la situación en la que se encuentran estas infraestructuras en sus barrios, fundamentales para salvar la compleja orografía de la ciudad. El Ayuntamiento capitalino se encuentra redactando el nuevo contrato, el cual lleva vencido desde 2019.

La mayoría de medios de movilidad vertical de la capital nacieron durante el mandato de Jerónimo Saavedra. Pronto surgieron las averías, hasta tal punto que escaleras como las que conectan Primero de Mayo con el Risco de San Nicolás estuvieron paralizadas durante más de una década. En 2022 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó adelante un contrato con el que rehabilitar todos los que tuvieran fallos irreversibles e instalar cámaras de seguridad. Los vecinos vieron que aquello por fin funcionaba, pero fue un espejismo.

Actos vandálicos

Desde hace meses las averías se han multiplicado. Las escaleras de Primero de Mayo llevan totalmente paralizadas desde principios de año, al igual que las de Lomo Verdejo -donde también hay un ascensor averiado-. Las escaleras y el elevador que conectan el paseo de San José con la parte alta de San Juan también están con fallando "continuamente", según los vecinos, y el ascensor del Barranquillo Don Zoilo está paralizado al menos desde marzo.

Fuentes municipales apuntan que este tipo de infraestructuras presentan "incidencias frecuentes", en muchos casos derivadas por actos vandálicos, con daños en puertas o componentes mecánicos. También hacen mención a usos indebidos como transportar elementos pesados o problemas de insalubridad, algo que "complica y retrasa en ocasiones las labores de reparación y mantenimiento". De hecho, en algunos de estos elementos mecanizados son evidentes los malos olores por micciones y la presencia de excrementos.

Ascensor y escaleras mecánicas del barranquillo Don Zoilo y Primero de Mayo / José Pérez Curbelo

Las mismas fuentes indican que la concejalía de Vías y Obras están trabajando en la redacción de los pliegos del nuevo contrato de mantenimiento para poder sacarlo a licitación. La idea será reforzar tanto las tareas de limpieza periódicas como facilitar la sustitución y reparación de las piezas mecánicas y electrónicas que fallen. El objetivo será agilizar la respuesta ante las averías que vayan surgiendo en los ascensores y escaleras mécanicas de la ciudad.

Averías recientes en ascensores

Mientras tanto, el ascensor panorámico de Las Rehoyas estuvo averiado durante dos meses entre febrero y abril de este año. Este elevador, que conecta el parque homónimo con la calle Agustina de Aragón, en Schamann, lo utilizan a diario varios cientos de personas para salvar un desnivel que supera los 30 metros de altura. La alternativa son una hilera de escaleras con casi 200 metros de largo y sin ningún tipo de sombra.

Aunque en este caso la avería ha podido ser solucionada, no ha ocurrido lo mismo con los otros medios mecanizados que llevan tiempo averiados en la capital. En el caso del ascensor del Barranquillo, hay vecinos que afirman que «casi nunca funciona». El óxido en la estructura da buena cuenta del mantenimiento que ha tenido por parte de la empresa. A principios de año fueron reparados este y el de San José, pero de poco ha servido.

Cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de la capital renovó estos medios mecanizados en 2022 después de años de abandono; por ese entonces la única escalera en funcionamiento era la de La Cícer, de más reciente construcción y protegida con cámaras de seguridad. Urbanismo sacó un contrato por 1,7 millones de euros para poder rehabilitar todos los medios mecanizados averiados. De hecho, la escalera de Primero de Mayo tuvo que ser sustituida en su totalidad dado el mal estado en el que se encontraba.

Este contrato introdujo un sistema de videovigilancia -se instalaron más de 40 cámaras- capaz de detectar averías. Algo similar al control que se venía implementando en La Cícer y que, a todas luces, estaba siendo exitoso. En estas otras escaleras y ascensores funcionó desde su implementación a principios de 2023, pero las incidencias se han multiplicado en los últimos meses, por lo que el método se ha visto sobrepasado.

La implementación de un sistema de movilidad vertical eficiente es una de las asignaturas pendientes de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el impulso que hubo en tiempos de Jerónimo Saavedra, tan solo se han inaugurado las escaleras mecánicas junto a la pasarela de La Cícer y el ascensor que conecta el Hospital Insular con el paseo Blas Cabrera Felipe.