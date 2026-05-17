El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde ofrecen un menú del día por ocho euros: es uno de los más baratos de la capital

En Las Palmas de Gran Canaria los vecinos y visitantes pueden encontrar desde establecimiento tradicional hasta establecimiento que ofrecen elaboraciones con toques personales, incluso restaurante que han recibido reconocimientos. Uno de los principales objetivos de los comensales es encontrar locales que ofrezcan cocina casera a precios económicos, y hay uno en la capital que cumple esos requisitos con nota.

Se trata de Cafetería La Esquina, un establecimiento en el que desde que abrieron el 2018 los hermanos Yeray y David Suárez tenían un objetivo claro: ofrecer comida casera a un precio más económico.

El menú más barato de la capital

Encontrar un menú del día económico en la capital grancanaria no es tarea fácil, pero en este local los clientes pueden disfrutar de su menú que cuesta ocho euros e incluye primer plato, segundo, pan, bebida y postre. Una propuesta para quienes buscan comer fuera de casa a un precio ajustado.

Además del menú diario, Cafetería La Esquina cuenta con una amplia variedad de productos perfectos tanto para desayunar como para quienes busquen opciones rápidas para almorzar.:

Bocadillos clásicos

Bocadillos especiales

Bocadillos de la casa

Sándwiches

Croissants con relleno salado

Pulgas

Ninguna de estas opciones supera los cuatro euros en su carta, alga cada vez más inusual en los establecimientos. Todo ellos se puede acompañar de cafés o refrescos.

Una opción económica en la capital

Gracias a sus precios ajustados, Cafetería La Esquina se ha convertido en una opción en la capital grancanaria para estudiantes y trabajadores que buscan comer o desayunar sin gastar demasiado. Además, su gran variedad consigue conquistar a todos los gustos.

Horario y ubicación

Se encunetra en la calle Cirilo Moreno, 6, (Esquina Presidente Alvear) en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de su menú a un pecio muy económico.

Abre de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas, mientras que sábado y domingo el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.