Tres recetas para redescubrir la mejor gastronomía de África en Canarias

El patio de Casa África vivió este sábado una jornada gastronómica con el propósito de dar a conocer y compartir los platos más representativos de seis países africanos: Mauritania, Senegal, Marruecos, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Nigeria. Un mar de nuevos sabores y texturas que deleitó los asistentes, quienes atestaron la sede de la institución en Las Palmas de Gran Canaria. El evento tiene lugar con motivo del día de África, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo.

Mauritania, Senegal y Marruecos tienen una amplia gastronomía. En esta ocasión, LA PROVINCIA/DLP trae tres recetas emblemáticas, una por cada país, para redescubrir estos tres países africanos. Se trata de tres propuestas que este sábado dieron a conocer sendas cocineras en el evento organizado por Casa África en Las Palmas de Gran Canaria.

Mauritania: Albóndigas de pescado

En Mauritania saben mucho de pescado. El país tiene acceso a uno de los mayores caladeros del mundo y saben cocinar este producto de mil y una formas. En este caso, las albóndigas de pescado están entre las estrellas de la gastronomía mauritana. Las bolas, del tamaño de una nuez, van sazonadas con ajo y perejil. Lo más recomendado sería utilizar un pescado blanco y limpio para poder filetearlo y triturarlo con facilidad y no deparar al comensal ninguna sorpresa en forma de espina.

Albóndigas de pescado mauritanas. / Andrés Cruz

Para la salsa de tomate concentrado son fundamentales la zanahoria, las papas, los guisantes, pimientos verdes y amarillos y el toque secreto de la cocinera. Como guarnición, arroz blanco. Esta es una buena alternativa al vermicelles, un plato de fideos de cabello de ángel y pollo en salsa.

Senegal: Yassa Guinar

El yassa guinar es uno de los platos estrellas de la gastronomía senegalesa. Se trata de un guiso de pollo sencillo, pero de lo más nutritivo y sabroso. Hecho con ingredientes básicos, no deja a nadie indiferente. La base para acompañarlo, como en buena parte de la gastronomía en esta parte del continente africano, es el arroz. A partir de ahí, el pollo va marinado en jugo de limón, mostaza y diversas especias. Se cocina a fuego lento con mucha cebolla caramelizada.

Yassa guinar, guiso de pollo senegalés. / Andrés Cruz

La guinda en este caso son las aceitunas verdes, que, aunque dicen, pueden ser opcionales, le dan al plato ese toque de sabor y contraste. Esta es una opción al mítico thiebou dienne, un plato mítico de pescado que también estaba presente este sábado en Casa África y donde el arroz es fundamental.

Marruecos: Cuscus con carne

El cuscus es una de las señas de identidad de Marruecos. En este caso, tal y como recalca la cocinera, Bouchra Elauni, ellos mismos han comprado la sémola de trigo y la han hidratado en agua hirviendo para darle la consistencia adecuada. La base alimentacia del norte de África se ve acompañada en este caso por una carne de cordero estofada, aunque la receta tradicional acepta también ternera.

Cuscus con carne marroquí. / Andrés Cruz

Las pierzas van previamente adobadas en especies para poder darle el característico sabor. La receta se ve completada por una capa de cebolla caramelizada con uvas pasas para completar el contraste de sabor. La decoración en la cocina marroquí lo es todo y, en este caso, la guarnición del plato consiste en zanahoria y calabaza. Yes que la gastronomía magrebí no termina en el tajin.

Agenda por el día de África

Casa África ha programado para este mes de mayo un amplio programa de actos con motivo del día de África, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo. Una fecha señalada en el calendario que nació con el propósito de expresar el rechazo de las naciones del continente a la colonización y al imperialismo de otras potencias.

El próximo miércoles, 20 de mayo, habrá un club de lectura para comentar el libro Jacaranda, del escritor y rapero ruandés Gael Faye. También se grabará un podcast de El Orden Mundial, medio especializado en información internacional. El jueves habrá un taller de sabar, estilo de Senegal.

El viernes 22 se inaugurará la exposición Enseñar África, con la colaboración de numerosos colegios de la Isla. Al día siguiente, el patio de Casa África acogerá un taller de danza urbana de la mano de la dj Soffmae y el profesor Oulouy. El lunes habrá ponencias en el marco del cuarto congreso de jóvenes investigadores. También habrá exposiciones.