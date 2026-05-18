El Castillo de Mata se transforma mientras lo visitas: los muros cobran vida en directo

El Museo Castillo de Mata convierte parte de sus salas en un taller abierto de arte urbano. Lo hace con motivo del Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo, a través de la exposición Rebel Walls. Urban Stories, impulsada por la candidatura LPGC’31 a Capital Europea de la Cultura 2031. En ella, 14 artistas intervienen en directo sobre muros expositivos instalados en la antigua fortaleza.

La muestra aspira a materializarse como un recorrido en transformación. Las obras no llegan terminadas a las salas, sino que se construyen ante el público durante los primeros días de montaje. Esa condición efímera convierte la visita en una experiencia cambiante: quien acuda al inicio encontrará piezas en proceso; quien vuelva después verá cómo esos mismos muros han evolucionado hasta completar un relato visual que habla de los límites de la transformación y la permanencia.

La inauguración oficial está prevista para el 23 de mayo, a las 19.00 horas, coincidiendo con la Noche Internacional Europea de los Museos. La muestra permanecerá abierta al público hasta finales de diciembre.

Patrimonio histórico y cultura urbana

La visita institucional al montaje en curso contó con la alcaldesa Carolina Darias, el director artístico de LPGC’31, José Luis Pérez Pont, y el artista Dani Hache, en representación de los participantes. Darias vinculó la propuesta con el lema de este año, 'Museos uniendo un mundo dividido', y defendió el arte urbano como una forma de expresión relacionada con la identidad, la memoria y la participación en el espacio público.

La elección del Castillo de Mata busca vincular la antigua fortaleza norte de la ciudad con ese cruce entre patrimonio y creación contemporánea. El edificio, integrado en la red cultural de la ciudad aunque aún carente de una formulación museística permanente, acoge ahora una práctica artística nacida en la calle y marcada por lenguajes visuales ligados al espacio público. En el habitual debate sobre la pérdida de aura del arte urbano cuando este cruza las puertas de los espacios institucionales, la exposición se posiciona como una forma de lectura de la ciudad y de sus relatos sociales, más allá del simple efecto decorativo.

José Luis Pérez Pont situó la iniciativa dentro de la línea de trabajo de la candidatura LPGC’31, que busca establecer diálogos entre patrimonio, ciudadanía y creación actual. En ese marco, REBEL WALLS funciona como una pieza cultural vinculada a la aspiración de Las Palmas de Gran Canaria a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Catorce artistas y un recorrido que cambia

La exposición reúne obras de Makarrón, Dani Hache, Since, Bhram, Crissh, Duabella, Fígaro, Roque, Maldito Mono, Luiso, Goel, Fabrizio, Dascos y Sophie Roque. Todos ellos trabajan sobre muros de pladur instalados en el museo, una solución que permite intervenir el espacio expositivo sin actuar directamente sobre la estructura histórica del edificio.

El resultado es un recorrido que combina piezas terminadas, obras en construcción y procesos abiertos. El visitante puede observar técnicas y lenguajes gráficos diversos; también, formas de trabajo que normalmente se desarrollan fuera del museo. Tras la presentación, el público participó en una visita guiada por las piezas en proceso, con explicaciones de algunos de los artistas sobre sus motivaciones, enfoques y métodos.

Una candidatura en fase decisiva

La exposición llega en un momento relevante para LPGC’31. La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria trabaja en la elaboración del segundo Bid Book, el documento con el que defenderá su propuesta final ante el jurado europeo en diciembre. En esta fase, la ciudad ha incorporado a los gestores culturales Elvira Rilova Núñez y Sergio Lago Varela para reforzar el proyecto a partir de las recomendaciones recibidas, dentro de la propuesta denominada Rebelión de la geografía.

Rebel Walls, en esta fase decisiva de la campaña, vende una programación cultural que busca proyectar una imagen de ciudad vinculada a la creación contemporánea, la diversidad cultural y la participación ciudadana. La candidatura compite con Granada, Cáceres y Oviedo, y uno de sus ejes diferenciales es la posición tricontinental de la capital grancanaria y la diversidad cultural asociada a ese enclave.

Actividades hasta la Noche de los Museos

La programación asociada a Rebel Walls se ampliará entre el 22 y el 24 de mayo con el encuentro Castillo de Mata siente y baila, centrado en la cultura urbana y la diversidad cultural. La agenda prevé talleres, exhibiciones, ponencias y espacios de reflexión con artistas, colectivos y ciudadanía.