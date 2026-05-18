CC pide la declaración como BIC del mural de El Secadero II

El portavoz municipal de Coalición Canaria (CC), David Suárez, ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que impulse la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del mural del artista Juan Guerra Hernández, situado en la plaza de El Secadero II, así como la recuperación “urgente” tanto de la obra como del entorno, actualmente vallado, por su estado de deterioro.

Suárez recordó que el mural se realizó en los años 80 y está vinculado a la historia reciente del barrio. La plaza fue inaugurada en 1985 y la obra se encargó como parte de ese espacio vecinal, en la etapa como alcalde de Juan Rodríguez Doreste.

El portavoz nacionalista defendió que el mural no debe entenderse como un elemento ornamental, sino como una pieza asociada a la identidad del entorno y recordó además que se ubica en la plaza donde tradicionalmente se han celebrado las fiestas del barrio.

Vallado, desprendimientos y deterioro

El líder de CC calificó de “inaceptable” la situación ya que el entorno se encuentra vallado por riesgo de desprendimientos, además de que el mural presenta un deterioro visible y la plaza situada a sus pies "también requiere de actuaciones de reparación y mantenimiento", subrayó.

Suárez denunció que, según le han trasladado los residentes, se han sucedido explicaciones sobre a qué área municipal corresponde la actuación en el espacio, que han ido dese Patrimonio, Cultura, o la propia concejalía de Distrito, "sin que ninguna de ellas materialice una solución".

Además, pidió una evaluación "inmediata" del estado del mural para que se adopten las medidas que garanticen su seguridad y conservación.