Elba Bueno Cabrera, gerente de Fedeport: «Existe una brecha de percepción sobre las oportunidades de empleo del Puerto»

La gerente de la Federación de Empresas Portuarias y del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, afirma que las mujeres que eligen la economía azul están desarrollando sus carreras profesionales con mucho éxito tanto en el Puerto de Las Palmas como en otros recintos portuarios. La revista Forbes la acaba de incluir en la lista de mujeres más influyentes y aprovechando el Día Internacional de la Mujer en el Mar que se celebra este lunes reclama la importancia del desarrollo de la industria offshore en el archipiélago canario.

Este Día Internacional de la Mujer en el Mar llega en un momento en el que cada vez hay más presencia femenina en el sector marítimo-portuario. ¿Qué cambios reales ha percibido usted en los últimos años dentro de los puertos canarios?

En los últimos años, en el sector portuario, ha habido un aumento de contratación de mujeres, principalmente jóvenes, que se han ido acercando a los subsectores del sector portuario, entendiendo que, el puerto, es un motor económico para nuestras islas. El relevo generacional de padres a hijas en las empresas familiares también ha sido vital para que en la actualidad veamos a más mujeres empresarias y directivas en los sectores más masculinizados. Desde el punto de vista de la administración, contar con la primera mujer presidenta de Puertos del Estado, o la primera mujer presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas también son hitos que ayudan a visibilizar esa realidad.

Tradicionalmente, el entorno portuario ha estado muy masculinizado. ¿Cuáles siguen siendo hoy las principales barreras para que más mujeres accedan a puestos técnicos, operativos o directivos?

Entiendo que hasta ahora ha existido cierto desconocimiento sobre los desempeños reales en el entorno marino marítimo, además de la interpretación errónea, que tradicionalmente se ha tenido, de que los trabajos del sector portuario están reservados exclusivamente para los hombres. Razón principal que ha motivado que se genere una brecha de género a la hora de elegir estudios y destino laboral y estas barreras conceptuales no se habían superado hasta hace bien poco. En los últimos años, se ha dado una mayor incorporación de la mujer en diferentes actividades del ámbito portuario, normalizando, por tanto, su presencia en dicho sector, incluso en especialidades tan cerradas como la estiba. En la medida en que las mujeres escalamos a puestos directivos estamos ayudando a visibilizar y concienciar a la sociedad.

Desde su experiencia al frente del Clúster Marítimo y Fedeport, ¿cree que las nuevas generaciones de mujeres ven ya el sector azul como una oportunidad profesional atractiva?

Independientemente del género, considero que en la actualidad existe una percepción incompleta con respecto a las oportunidades reales de empleo del sector. Por algún motivo no se percibe como un sector atractivo para la juventud en general. Además, estamos sufriendo una falta de relevo generacional en actividades que son fundamentales para el desarrollo de la economía, como las que se desarrollan dentro de nuestros puertos, y en el sector marítimo en general, creándose una gran oportunidad para incorporar nuevo talento. En cuanto al género, debemos saber difundir que no existen mayores obstáculos en estos sectores como en el resto, las mujeres que están eligiendo la economía azul están pudiendo desarrollar sus carreras profesionales con mucho éxito.

Canarias está llamada a jugar un papel estratégico en la economía azul. ¿Cuáles considera que son actualmente las mayores oportunidades que ofrece este sector para las Islas?

Canarias es un referente en la economía azul europea, somos una de las regiones con mayor representación de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la economía azul. Además, es un sector estratégico desde varias perspectivas, lo hemos sido históricamente en campos como la reparación naval, los servicios portuarios, el bunkering, o el transporte marítimo, sectores donde seguimos compitiendo entre los primeros del país. Se suman a estas nuevas actividades relacionadas con la biotecnología y las energías renovables, de la mano de la innovación y el conocimiento, en las que también destacamos. Las oportunidades se presentan en todos los subsectores y con inmejorables perspectivas.

Elba Bueno en la presentación de las lista de mujeres influyentes / La Provincia

La eólica marina aparece como uno de los grandes vectores económicos de futuro. ¿Qué impacto económico y laboral puede tener el desarrollo de la eólica offshore en Canarias durante la próxima década?

El impacto, en cifras, está condicionado, en parte, a las condiciones que rijan las subastas y que serán las que determinarán si las inversiones esperadas se materializan. De ahí que hayamos pedido insistentemente que esas condiciones se pongan sobre el tablero cuanto antes. Somos un territorio aislado, fragmentado y alejado de los sistemas continentales, con una demanda energética muy importante derivada de tener en el turismo y el sector servicios nuestra principal actividad. Nuestras empresas pueden abarcar mucho trabajo de esta nueva actividad, no solo en la parte de construcción y ensamblaje, sino también en el mantenimiento de ese parque, en toda la cadena de valor del propio sector. El impacto que puede tener la eólica flotante es fundamental, no sólo desde el punto de vista de la actividad económica sino también desde los necesarios criterios de sostenibilidad y descarbonización a los que aspiramos.

«Nuestro gran valor es estar preparados juntos para cualquier escenario posible»

Hay voces que reclaman mayor agilidad administrativa para no perder inversiones vinculadas a la economía azul y las energías renovables. ¿Comparte esa preocupación?

Por supuesto que la comparto, además desde la experiencia, no sería la primera vez que por trabas burocráticas perdemos grandes oportunidades de inversión que terminan materializándose, ya no en el extranjero sino en otras comunidades de nuestro propio país. Perder la oportunidad de que Canarias sea la primera comunidad autónoma es desarrollar un parque eólico marino es algo que no nos podemos permitir.

¿Qué retos considera prioritarios para garantizar la competitividad futura del puerto en un contexto global cada vez más exigente?

Considero que tanto la digitalización como la automatización y sobre todo la aplicación de la IA en los procesos portuarios es fundamental para que nuestro puerto no pierda su posicionamiento y se mantenga a la orden de las transformaciones que se están viviendo en el resto del mundo.

«Perder la oportunidad de que Canarias sea la primera en desarrollar un parque eólico marino es algo que no nos podemos permitir»

¿Cree que Canarias está aprovechando suficientemente su posición geoestratégica entre Europa, África y América?

Canarias ha sabido poner en valor en esa posición geoestratégica históricamente, pero no se trata de un objetivo que se alcance y se mantenga sólo por inercia. En este sentido, la estrategia compartida entre el sector público y privado es la principal garantía de seguir ostentando una ubicación y un know-how que hay que defender cada día. Echamos un vistazo al contexto internacional y enseguida entendemos que la realidad puede cambiar en cuestión de segundos. Nuestro gran valor es estar preparados juntos para cualquier escenario posible.

Usted acaba de ser incluida en la lista Forbes de mujeres influyentes. ¿Cómo recibió ese reconocimiento y qué significado tiene a nivel personal y profesional?

Lo recibí con sorpresa, y lo vivo en realidad como un reconocimiento al propio sector portuario, sobre todo a las mujeres del sector, ya que, aunque se ha visibilizado en mi persona, es sin duda, un mérito compartido con otras muchas mujeres, especialmente en los equipos que sostienen las organizaciones a las que represento, profesionales de primer nivel que hacen realidad los proyectos cada día.

¿Siente que este tipo de reconocimientos ayudan también a visibilizar el trabajo que realizan muchas mujeres en sectores tradicionalmente más masculinizados, como el marítimo-portuario?

Sí, este tipo de reconocimiento siguen haciendo falta todavía, en todos los sectores tradicionalmente masculinizados. Es la forma de generar referentes que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, ¿ha tenido referentes femeninos dentro del mundo empresarial o marítimo?

Los he tenido, pero lo más importante, es que sigo teniendo grandes referentes en el sector portuario en Canarias. Mujeres que me han mostrado el camino a seguir y que se han convertido en verdaderas amigas y aliadas. Me siento muy afortunada de haberlas encontrado y de contar con ellas, en lo profesional y en lo personal.

¿Qué consejo le daría a una joven canaria que quiera desarrollar su carrera profesional en ámbitos vinculados al mar, la logística o la industria portuaria?

Lo primero que le diría es que haga algo que le apasione. La vida es muy larga y el trabajo se lleva mucho tiempo de nuestra vida, con lo cual, conseguir cada día levantarte con ilusión para realizar algo que te apasiona, es fundamental para ser feliz y sentirse realizada. Si el trabajo que elige, se encuentra es en el ámbito marítimo o portuario, le diría que adelante, que no hay ningún freno para alcanzar sus objetivos en este sector. Es un sector muy diverso, con muchas ramas de actividad, que a mí me ha enamorado.

«Las mujeres que están eligiendo la economía azul están pudiendo desarrollar sus carreras profesionales con mucho éxito»

El sector marítimo-portuario suele ser poco conocido por la ciudadanía pese a su enorme peso económico. ¿Hace falta acercar más el puerto a la sociedad?

Si, tenemos que seguir acercando la realidad de los recintos portuarios a la ciudadanía y su importancia e impacto en el día a días de las ciudades, especialmente en islas y regiones ultraperiféricas. Nuestra cultura atlántica debería tener un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía para que seamos capaces de ponerlo en valor.

Si tuviera que imaginar cómo será el Puerto de Las Palmas dentro de diez o quince años, ¿cómo le gustaría verlo?

Me gustaría ver un puerto joven, moderno, competitivo, a la vanguardia de su entorno, adaptado a las nuevas tecnologías, reconocido y admirado por propios y extraños, que sea fuente de desarrollo económico y social para todos y todas.