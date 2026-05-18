La Fundación DinoSol y Alejandro Da Silva inauguran el comedor cocina de la Casa Hogar para menores con leucemia y sus familiares

La presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez; la directora de la citada entidad, Patricia Muñoz y la presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva, Nela Da Silva, han visitado esta semana el recientemente inaugurado comedor-cocina que se encuentra ubicado en la Casa Hogar que la Fundación Alejandro Da Silva tiene a disposición de los menores con leucemia y sus familiares en la capital grancanaria.

Así, esta obra de reforma es el resultado de la acción solidaria impulsada por la Fundación DinoSol, denominada Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia, que contó con el apoyo de la intérprete grancanaria, Cristina Ramos, y se desarrolló en las tiendas de HiperDino en noviembre de 2025. La iniciativa consistió en la venta de 10.000 unidades de bolsas solidarias, a 2 euros la unidad, para promover la construcción de este nuevo comedor cocina y a través de la cual se recaudó 22.000 euros destinados a este proyecto de adecuación.

Apoyo integral a familias de niños con leucemia

La Casa Hogar de la Fundación Alejandro da Silva ofrece alojamiento y apoyo integral a las familias que viajan desde otras islas o regiones para acompañar a sus hijos durante los tratamientos onco-hematológicos y onco-pediátricos. En particular, los fondos se han invertido en la renovación de instalaciones clave, como una cocina moderna y equipada, que permitirá dar cobertura a un mayor número de familias, facilitando la elaboración de comidas nutritivas y un entorno más confortable durante periodos de estancia prolongada.

Según la Presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, “hoy es un día importante porque la puesta en funcionamiento de este importante espacio, es el resultado de la solidaridad de todos los canarios. Con su apoyo hemos conseguido dotar de medios más eficientes y modernos a esta zona de gran utilidad para los residentes de esta Casa. Conseguimos dotar de mejor calidad de vida a sus usuarios, facilitándoles un espacio más confortable, utilitario y práctico que les ayude a ser más llevadera la situación que están atravesando, un propósito que para nuestra Fundación es de vital importancia”, ha señalado.

Salón comedor de la Casa Hogar de la Fundación Alejandro Da Silva en Las Palmas de Gran Canaria. / Carlos Diaz-Recio

Las instalaciones de la Casa Hogar

El proyecto de casa hogar además de ofrecer asistencia alojativa y logística a los familiares y pacientes de otras islas, también brinda asistencia a aquellos pacientes que residen en municipios lejanos o familiares de pacientes que tienen que desplazarse de otros países para visitar, cuidar o donar su médula a su familiar enfermo.

Las viviendas están dotadas con los servicios básicos que contribuyen a hacerlas su hogar, además de unas óptimas condiciones de higiene y salubridad. Todas y cada una de ellas ofrece un servicio integral de atención ya que durante la estancia se lleva a cabo el seguimiento de la situación para intervenir en función de las necesidades o problemas que surjan, evitando que se agraven las situaciones sociales desfavorecidas. Encontrando en el hogar no solo alojamiento sino una atención psicosocial integrada.

En Las Palmas de Gran Canaria, existen dos viviendas dentro de la Casa Hogar, una de ellas dotada de ocho dormitorios dobles, dos salones, una cocina, un office y cuatro baños adaptados y la otra vivienda, de tres dormitorios, un salón, dos cuartos de baño y una cocina. Estos hogares están ubicados en las proximidades del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.