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Juegos y talleres para impulsar la convivencia en el Día de las Familias en Las Palmas de Gran Canaria

La iniciativa reúne a decenas de vecinos en el Parque de Las Rehoyas y la Plaza de Don Benito con actividades lúdicas y educativas

Juegos por el Día de la Familia en Ciudad Alta.

Juegos por el Día de la Familia en Ciudad Alta. / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta, celebró el ‘Día de las Familias’, una convocatoria que reunió a decenas de personas en el Parque de Las Rehoyas y la Plaza de Don Benito con actividades lúdicas, educativas y participativas.

A la izquierda, la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, en la actividad por el Día de la Familia.

A la izquierda, la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, en la actividad por el Día de la Familia. / LPR

La programación se desarrolló entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, convirtiendo ambos enclaves en puntos de encuentro vecinal con propuestas dirigidas a personas de distintas edades. El objetivo fue fomentar la convivencia familiar y el uso compartido del espacio público en el distrito.

Dinámicas para todas las edades

Durante las jornadas se organizaron juegos infantiles, inflables y gymkanas, además de talleres creativos de pintaderas canarias y de elaboración de portarretratos familiares. La actividad se completó con distintas dinámicas recreativas y ambientación musical a lo largo del programa.

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Día de las Familias en Ciudad Alta.

Día de las Familias en Ciudad Alta. / LPR

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, señaló que este tipo de iniciativas busca reforzar la convivencia y la participación vecinal en los barrios, a través de actividades diseñadas para el encuentro en espacios comunes.

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