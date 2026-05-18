Ocio
Juegos y talleres para impulsar la convivencia en el Día de las Familias en Las Palmas de Gran Canaria
La iniciativa reúne a decenas de vecinos en el Parque de Las Rehoyas y la Plaza de Don Benito con actividades lúdicas y educativas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta, celebró el ‘Día de las Familias’, una convocatoria que reunió a decenas de personas en el Parque de Las Rehoyas y la Plaza de Don Benito con actividades lúdicas, educativas y participativas.
La programación se desarrolló entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, convirtiendo ambos enclaves en puntos de encuentro vecinal con propuestas dirigidas a personas de distintas edades. El objetivo fue fomentar la convivencia familiar y el uso compartido del espacio público en el distrito.
Dinámicas para todas las edades
Durante las jornadas se organizaron juegos infantiles, inflables y gymkanas, además de talleres creativos de pintaderas canarias y de elaboración de portarretratos familiares. La actividad se completó con distintas dinámicas recreativas y ambientación musical a lo largo del programa.
La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, señaló que este tipo de iniciativas busca reforzar la convivencia y la participación vecinal en los barrios, a través de actividades diseñadas para el encuentro en espacios comunes.
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