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Las Palmas de Gran Canaria estrecha relaciones con Turquía para explorar líneas de colaboración internacionales

La embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, visita la ciudad para explorar lazos institucionales

La embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, junto a la alcaldesa, Carolina Darias

La embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, junto a la alcaldesa, Carolina Darias / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, recibió este lunes en su despacho de las Oficinas Municipales a Nüket Küçükel Ezberci, embajadora de la República de Turquía en España, con motivo de una visita institucional a la ciudad.

Durante la reunión, ambas representantes abordaron asuntos de interés común relacionados con las relaciones institucionales, la proyección internacional y posibles líneas de colaboración entre territorios.

Intercambio de obsequios

En el encuentro, la alcaldesa entregó a la embajadora un detalle institucional con la figura de la tradicional palmera de la ciudad. Por su parte, Küçükel Ezberci regaló a Darias un libro de fotografía de la Premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz sobre Göbeklitepe, yacimiento considerado el más antiguo de culto religioso descubierto hasta el momento.

La alcaldesa, Carolina Darias, hace entrega a la embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, del detalle institucional de la ciudad

La alcaldesa, Carolina Darias, hace entrega a la embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, del detalle institucional de la ciudad / LP/DLP

Trayectoria de la embajadora

Küçükel Ezberci es embajadora de la República de Turquía en España desde agosto de 2023. Además, está acreditada ante el Principado de Andorra y actúa como representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo de la ONU.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bilkent, ingresó en la carrera diplomática en 1992 y ha ocupado responsabilidades en destinos como Essen, Jerusalén y Madrid.

Noticias relacionadas y más

Antes de su actual etapa diplomática, desarrolló una trayectoria profesional vinculada a los ámbitos sanitario, empresarial y deportivo en Turquía, con cargos directivos en el Grupo Sanitario Güven, la Federación de Fútbol de Turquía y la Asociación de Industriales y Empresarios de Turquía, entre otras entidades.

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