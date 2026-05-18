Cuando quejarse sirve de algo: los Riscos salen a la calle para decidir sus próximas obras

El área de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza esta semana varios recorridos vecinales por los Riscos para concretar sobre el terreno las actuaciones previstas en el proyecto ‘Tejiendo Riscos a borde del Guiniguada’, que ya cuenta con financiación europea.

Bajo la denominación de “Paseo Criticón”, el equipo técnico municipal recorrerá distintas calles y pasajes junto a vecinos y vecinas para tomar nota de necesidades de mantenimiento de infraestructuras y de posibles mejoras vinculadas a la accesibilidad, el alumbrado o las zonas verdes, entre otros aspectos.

San Nicolás, primera cita

El primer paseo está previsto para el martes 19 de mayo, a las 17.30 horas, con salida desde la calle Domingo Guerra del Río. El itinerario se centrará en las principales arterias del Risco de San Nicolás.

Cartel del Paseo Criticón de San Nicolás / LP/DLP

San Roque, salida desde Tres Picos

El miércoles 20 de mayo será el turno de San Roque. La convocatoria fija la salida a las 18.00 horas desde la conocida como casa de los Tres Picos, en la calle Zorondongo.

Cartel del Paseo Criticón de San Roque / LP/DLP

San Juan, con apoyo vecinal

El jueves 21 de mayo el “Paseo Criticón” se trasladará al Risco de San Juan y contará con la colaboración de la Asociación Vecinal Artemi.

La concejala Gemma Martínez Soliño, responsable de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, señaló que el objetivo es trasladar las necesidades detectadas al diseño de los proyectos: “Queremos traspasar las necesidades de los Riscos al papel y para eso nada mejor que acompañar a sus vecinos y vecinas sobre el terreno, recogiendo cada bache, cada escalón y cada parterre que necesita mejora”.

El plan ‘Tejiendo Riscos’

Los recorridos servirán para perfilar actuaciones de regeneración incluidas en el Plan de Actuación Integrado ‘Tejiendo Riscos a borde del Guiniguada’, al que se le han concedido 14.283.122 euros. De esa cantidad, 12.140.654 euros (el 85%) se financiarán con fondos FEDER, mientras que el 15% restante procederá del presupuesto municipal.

Según el Ayuntamiento, los proyectos del PAI están orientados a mejorar la cohesión social, fomentar la sostenibilidad e incrementar la calidad de vida de los residentes, dentro del marco de la Agenda Urbana LPGC y de los Planes Especiales de las distintas áreas.

El consistorio enmarca estos paseos en el principio de gobernanza que rige los fondos europeos y señala que trabaja de forma participada con el tejido social de los barrios para aterrizar las actuaciones, a través de encuentros y recogida de aportaciones y demandas vecinales.