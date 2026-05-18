De la ruta de la droga al desguace: el Puerto de Las Palmas desmantela un barco capturado con 4 toneladas de cocaína
El buque será remolcado hasta La Luz donde se le realizarán cortes longitudinales antes de reflotarlo para culminar el desmantelamiento
La Audiencia Nacional ha autorizado al Puerto de Las Palmas para que proceda al desmantelamiento del Little Girls, el narco barco que fue capturado en octubre a 600 millas de Canarias con cuatro toneladas de cocaína a bordo procedentes de Panamá y con destino al puerto gallego de Vigo.
El Little Girls navegaba bajo bandera de Tanzania que fue construido en 1975 y prestaba apoyo y abastecimiento a los buques en alta mar, un supply ship, como se conoce a este tipo de embarcaciones. Con una eslora de 54 metros y una manga de 12, fue abordado en octubre por los agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, con el apoyo del Atalaya, uno de los patrulleros de altura de la Armada, en el marco de la operación Traba, iniciada tras un aviso de la Drug Enforcement Administration, DEA, de Estados Unidos.
Cuatro toneladas de cocaína a bordo
En esta última travesía llevaba escondidos en una estructura de almacenamiento que se había añadido al barco y la bodega 140 fardos con 4.000 kilos de cocaína, cuyo valor asciende a con un valor de 21,4 millones. Los nueve tripulantes fueron detenidos y el barco, desde entonces, permanece atracado en el Puerto de Arinaga después de que la Audiencia Nacional designara al Puerto como depositario judicial del mismo.
Un buque al final de su vida útil
El jefe de Tráfico Marítimo y Operaciones Asociadas de la Autoridad Portuaria, Antonio Castellano, explica que falta de mantenimiento y su antigüedad ha empeorado el estado de este buque y se teme que pueda zozobrar, motivo por el que se había solicitado el permiso judicial para su desguace. Con 50 años de vida, precisa, era una embarcación que ya se encontraba al final de su vida útil. En muchas ocasiones, este tipo de barcos, que suelen presentar un estado muy deteriorado, son utilizados para el tráfico de droga, hasta el punto de que se les conoce en el sector marítimo portuario como buques de "último viaje".
Presión en los muelles
Con el desguace del Little Girls, además, se liberará un puesto de amarre en uno de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas que en estos momentos registran un 100% de ocupación, tal como ha confirmado su presidenta Beatriz Calzada, que precisa que hay barcos que esperan a dos millas de la costa grancanaria a la espera de que conseguir un hueco en los muelles de La Luz. En este caso concreto, el Puerto de Arinaga mantiene también una elevada presión operativa, por lo que urge recuperar el espacio.
El coste de custodiar un barco decomisado
Por último, la institución se libera del alto coste que supone mantener a flote un barco en tan mal estado como este. En ese sentido, Antonio Castellano señala este tipo de situaciones genera un problema añadido para la institución portuaria, ya que la custodia de barcos decomisados implica asumir una serie de obligaciones vinculadas al mantenimiento, la vigilancia y la seguridad de la embarcación mientras se resuelve su destino judicial.
Traslado remolcado hasta Las Palmas
En este caso, la Audiencia Nacional ha autorizado ya la destrucción del buque, por lo que la Autoridad Portuaria está organizando el dispositivo para trasladarlo remolcado hasta Las Palmas de Gran Canaria. La previsión es que la maniobra pueda realizarse en aproximadamente un mes, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas y de la coordinación técnica necesaria para mover la embarcación con seguridad.
Informe previo de Capitanía Marítima
Antes de iniciar el desguace, la Autoridad Portuaria solicitará un informe de estado y condición a Capitanía Marítima para conocer la situación real del barco y determinar las medidas necesarias para evitar riesgos durante su custodia, traslado y destrucción.
Descontaminación del 'Little Girls'
Luego, el Little Girls será remolcado hasta el Puerto de Las Palmas, donde será transformado en chatarra tras una compleja operación técnica. Primero, la embarcación se traslada a las instalaciones de la única empresa de La Luz que realiza estos trabajos, Logiscrap, donde se realiza una inspección completa para identificar los elementos que pueden suponer un riesgo ambiental o para la seguridad de los trabajadores. En esta primera fase se extraen combustibles, aceites, lubricantes, aguas de sentina y otros líquidos contaminantes, y se localizan materiales peligrosos como amianto, pinturas tóxicas o residuos químicos. También se retiran los equipos reutilizables o de valor, como motores, cableado, sistemas electrónicos, mobiliario, piezas metálicas y elementos de navegación.
Corte por tramos y reciclaje
Una vez descontaminado y vaciado, comienza el desmantelamiento estructural por tramos, desde las cubiertas superiores hasta la quilla, con sopletes, maquinaria especializada y grúas de gran tonelaje. La primera parte de estos trabajos, apunta Castellano, se realizarán en el agua y cuando la altura del buque se acerque al nivel de la lámina de agua, se sacará a dique seco para continuar.
Finalmente, los materiales se clasifican: el acero y otros metales se envían a plantas de reciclaje o fundiciones.
El troceo del ‘Natalia’ y el ‘Maid of Orleans’
El del Little Girls no es el primer desguace de un barco utilizada por las redes de narcotráfico que se realiza en las instalaciones del Puerto de Las Palmas. Dos casos recientes son los del Natalia, un carguero que fue interceptado en 2021 a punto de hundirse con 20.000 kilos de hachís, valorados en 39 millones de euros, escondidos en grandes sacos de yeso que, tras obtener el permiso de la Audiencia Nacional, fue vendido por la Autoridad Portuaria 18 euros la tonelada. Otro de los narco barcos desguazados en La Luz fue el velero Maid of Orleans, de 10,67 metros de eslora, que fue interceptado cerca de Cabo Verde en 2013 cuando intentaba llegar a las islas con 500 kilogramos de cocaína. Tras intentar en vano la enajenación de la embarcación a través de una subasta pública con un precio de salida de 2.970 euros, el barco fue desmontado
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