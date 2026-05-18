De la ruta de la droga al desguace: el Puerto de Las Palmas desmantela un barco capturado con 4 toneladas de cocaína

La Audiencia Nacional ha autorizado al Puerto de Las Palmas para que proceda al desmantelamiento del Little Girls, el narco barco que fue capturado en octubre a 600 millas de Canarias con cuatro toneladas de cocaína a bordo procedentes de Panamá y con destino al puerto gallego de Vigo.

El Little Girls navegaba bajo bandera de Tanzania que fue construido en 1975 y prestaba apoyo y abastecimiento a los buques en alta mar, un supply ship, como se conoce a este tipo de embarcaciones. Con una eslora de 54 metros y una manga de 12, fue abordado en octubre por los agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, con el apoyo del Atalaya, uno de los patrulleros de altura de la Armada, en el marco de la operación Traba, iniciada tras un aviso de la Drug Enforcement Administration, DEA, de Estados Unidos.

Cuatro toneladas de cocaína a bordo

En esta última travesía llevaba escondidos en una estructura de almacenamiento que se había añadido al barco y la bodega 140 fardos con 4.000 kilos de cocaína, cuyo valor asciende a con un valor de 21,4 millones. Los nueve tripulantes fueron detenidos y el barco, desde entonces, permanece atracado en el Puerto de Arinaga después de que la Audiencia Nacional designara al Puerto como depositario judicial del mismo.

Un buque al final de su vida útil

El jefe de Tráfico Marítimo y Operaciones Asociadas de la Autoridad Portuaria, Antonio Castellano, explica que falta de mantenimiento y su antigüedad ha empeorado el estado de este buque y se teme que pueda zozobrar, motivo por el que se había solicitado el permiso judicial para su desguace. Con 50 años de vida, precisa, era una embarcación que ya se encontraba al final de su vida útil. En muchas ocasiones, este tipo de barcos, que suelen presentar un estado muy deteriorado, son utilizados para el tráfico de droga, hasta el punto de que se les conoce en el sector marítimo portuario como buques de "último viaje".

El 'Little Girls' atracado en el Puerto de Arinaga / Andrés Cruz

Presión en los muelles

Con el desguace del Little Girls, además, se liberará un puesto de amarre en uno de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas que en estos momentos registran un 100% de ocupación, tal como ha confirmado su presidenta Beatriz Calzada, que precisa que hay barcos que esperan a dos millas de la costa grancanaria a la espera de que conseguir un hueco en los muelles de La Luz. En este caso concreto, el Puerto de Arinaga mantiene también una elevada presión operativa, por lo que urge recuperar el espacio.

El coste de custodiar un barco decomisado

Por último, la institución se libera del alto coste que supone mantener a flote un barco en tan mal estado como este. En ese sentido, Antonio Castellano señala este tipo de situaciones genera un problema añadido para la institución portuaria, ya que la custodia de barcos decomisados implica asumir una serie de obligaciones vinculadas al mantenimiento, la vigilancia y la seguridad de la embarcación mientras se resuelve su destino judicial.

Traslado remolcado hasta Las Palmas

En este caso, la Audiencia Nacional ha autorizado ya la destrucción del buque, por lo que la Autoridad Portuaria está organizando el dispositivo para trasladarlo remolcado hasta Las Palmas de Gran Canaria. La previsión es que la maniobra pueda realizarse en aproximadamente un mes, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas y de la coordinación técnica necesaria para mover la embarcación con seguridad.

Informe previo de Capitanía Marítima

Antes de iniciar el desguace, la Autoridad Portuaria solicitará un informe de estado y condición a Capitanía Marítima para conocer la situación real del barco y determinar las medidas necesarias para evitar riesgos durante su custodia, traslado y destrucción.

El 'Little Girls' a su llegada al puerto del sureste de Gran Canaria en octubre / La Provincia

Descontaminación del 'Little Girls'

Luego, el Little Girls será remolcado hasta el Puerto de Las Palmas, donde será transformado en chatarra tras una compleja operación técnica. Primero, la embarcación se traslada a las instalaciones de la única empresa de La Luz que realiza estos trabajos, Logiscrap, donde se realiza una inspección completa para identificar los elementos que pueden suponer un riesgo ambiental o para la seguridad de los trabajadores. En esta primera fase se extraen combustibles, aceites, lubricantes, aguas de sentina y otros líquidos contaminantes, y se localizan materiales peligrosos como amianto, pinturas tóxicas o residuos químicos. También se retiran los equipos reutilizables o de valor, como motores, cableado, sistemas electrónicos, mobiliario, piezas metálicas y elementos de navegación.

Corte por tramos y reciclaje

Una vez descontaminado y vaciado, comienza el desmantelamiento estructural por tramos, desde las cubiertas superiores hasta la quilla, con sopletes, maquinaria especializada y grúas de gran tonelaje. La primera parte de estos trabajos, apunta Castellano, se realizarán en el agua y cuando la altura del buque se acerque al nivel de la lámina de agua, se sacará a dique seco para continuar.

Finalmente, los materiales se clasifican: el acero y otros metales se envían a plantas de reciclaje o fundiciones.