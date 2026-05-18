El sueño de tres calles de Guanarteme: vivir sin 150 guaguas pasando cada día

Las obras en la ciudad no suelen caer a gusto de todos, pero en Guanarteme han llegado como un regalo para un amplio grupo de vecinos de las calles Simancas, Cayetana Manrique y Secretario Padilla. Los trabajos de asfaltado y saneamiento que comenzaron hace tres meses en el barrio obligaron al desvío del tráfico pesado, sobre todo de las unidades de transporte público de Global y Guaguas Municipales.

Los más de mil residentes han recuperado un viejo sueño: liberar esas vías del ruido, el hollín y el desgaste del pavimento al que se sienten sujetos. "Hemos vuelto a recuperar el descanso, a abrir las ventanas y hasta disfrutar del sonido de las olas de Las Canteras", resalta Abel Monferrer, vecino de la zona y uno de los promotores de la iniciativa.

Junto a otros presidentes de comunidades de residentes comenzó la recogida de firmas "puerta a puerta", pero el propósito ha dado un paso más y la petición de apoyo se ha trasladado a la calle con la instalación de una mesa informativa en la confluencia de las calles Secretario Padilla y Cayetana Manrique.

Hemos vuelto a recuperar el descanso, abrir las ventanas y disfrutar del sonido de las olas de Las Canteras Abel Monferrer — Vecino

Este lunes, Laura Concepción y Mari Pino Hernández hacían uno de los turnos. A ellas llegan varias vecinas de la zona a preguntar de qué se trata y, acto seguido, plasmar su firma. "Uno no se da cuenta de la cantidad de ruido que asume en el día a día hasta que tienes esta tranquilidad, ya lo habíamos vivido en el Covid", subrayan.

150 guaguas a diario

Las dos vecinas aclaran que no pretenden que el desvío de rutas sea a calles aledañas. "Lo que no queremos para nostros, no lo queremos para los demás", aclaran. La petición va más allá. Según cálculos de los propios vecinos, un promedio de 150 guaguas circulan a diario por el interior del barrio, cuyo recorrido ha salido del barrio. "Van por Fernando Guanarteme, hacia el ambulatorio, cogen la Autovía, entran a Las Arenas y de ahí siguen para los municipios del norte".

Aseguran que si de una lista de deseos se tratara, esta sería infinita, pero abogan por modificar cosas que sean razonables. "Utilizar la Global dentro del barrio para hacer el mismo recorrido que hace una de Guaguas Municipales no tiene sentido". Por ello, piden la intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a cuya concejalía de Movilidad dirigieron la petición el pasado mes de febrero.

Desde la concejalía de Movilidad aseguran que se está elaborando un estudio para saber a cuántos pasajeros afectaría la modificación de la ruta y cuáles podrían ser las vías alternativas

Los vecinos solicitan un estudio del impacto del tráfico, vibraciones, calidad del aire y afección al descanso vecinal, algo que se vuelve más molesto por la noche, lo que aseguran que les obliga a mantener las ventanas cerradas, impidendo la ventilación natural. Subrayan que un ejemplo de que se puede hacer es que la modificación actual del recorrido debido a las obras "evidencia que, técnicamente, es posible estudiar itinerarios alternativo".

Desde la concejalía de Movilidad explican que, al tratarse de un transporte interurbano, es una decisión que debe abordar la Autoridad Única del Transporte. Aun así, resaltan que se está elaborando un estudio para saber a cuántos pasajeros afectaría la decisión y cuáles podrían ser las vías alternativas.