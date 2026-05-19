La arena volverá a La Cícer de forma natural: quitar las piedras es un riesgo para el equilibrio del ecosistema

La acumulación inusual de piedras y callaos en la playa de Las Canteras es uno de los efectos más notorios que han dejado los temporales de los últimos meses en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora, las quejas de las escuelas de surf y la solicitud de ayuda a Costas para restaurar el entorno de La Cícer han protagonizado buena parte del debate que plantea intervenir el entorno. Sin embargo, un nuevo estudio de la ULPGC permite calmar las aguas: la arena volverá a la normalidad sin necesidad de alterar la zona.

La profesora e investigadora María José Sánchez, quien está a cargo del convenio ‘Investiga en Las Canteras’, explica que los temporales han erosionado la parte emergida de la playa, llevándose la arena a una zona sumergida. "La zona de Las Canteras que está más expuesta a este tipo de oleaje es La Cícer", añade.

Perfiles de invierno y verano

Más allá de los daños en las infraestructuras que pueda ocasionar la falta de arena, Sánchez especifica que no se trata de un problema grave, al ser una playa urbana que está bien delimitada. Lo que sí podría ser perjudicial es una intervención forzada: "Las playas tienen una dinámica natural que se llama el perfil de verano y el perfil de invierno. La playa se adapta al perfil en función de los procesos que actúan sobre ella".

En este caso, los temporales que han sacudido la costa de forma continuada han exagerado el perfil de invierno, pero debería recuperar toda la arena que ha perdido en los próximos meses, siempre que no continúen los temporales. "Por los datos que hemos podido analizar de forma preliminar, esa arena está cerca, en la zona submareal. Con un oleaje de buen tiempo, lo más probable es que ese sedimento vuelva", detalla.

Comparación de las mediciones

El equipo de la ULPGC trabaja a través de un convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para estudiar y monitorizar los cambios que se producen en la playa de Las Canteras. El pasado 30 de mayo realizaron una estudio topobatimétrico por encargo de la Concejalía de Ciudad de Mar, cuyos resultados han sido comparados con los del anterior estudio, que se llevó a cabo en octubre de 2025.

Tras analizar los datos obtenidos, todo apunta a que la arena se recuperará en los próximos meses. El equipo investigador advierte que apenas se trata de una primera aproximación, si bien la consistencia de las mediciones indica que la playa mantiene su capacidad de recuperación independiente.

El peligro de intervenir

Sánchez destaca que las playas son sistemas sedimentarios en los que "cualquier actuación puede cambiar rápidamente su forma". Al ser entornos "muy vulnerables y sensibles a los cambios", necesitan que haya piedras que mantengan y protejan el conjunto del ecosistema para evitar una mayor pérdida de arena. "La energía del oleaje para llevarse esos cantos tiene que ser muchísimo mayor que para llevarse la arena. Quitar los cantos no sería responsable, sería contraproducente", asegura.

Además, una actuación de ese calado tendría efectos en otras playas de la zona. Estos entornos están comunicados entre sí, por lo que es habitual que haya transferencias de arena: "Cuanto mejor conozcamos cómo se mueve el sedimento, mejor podemos decir cuál será la evolución de la playa en función del oleaje, de los temporales y de los cambios que se prevén como consecuencia del cambio climático".