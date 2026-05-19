Boluda Corporación Marítima nombra a Bernardino Santana director corporativo en Canarias para reforzar la conectividad marítima con Europa y África

Boluda Corporación Marítima, una de las empresas instaladas en el Puerto de Las Palmas, ha nombrado a Bernardino Santana nuevo director corporativo en Canarias, con responsabilidades vinculadas a la conectividad marítima del Archipiélago con la Península Ibérica, el norte de Europa y la costa occidental africana, según ha informado la compañía. El relevo se produce tras la etapa de Javier Climent, que pasa a desempeñar el cargo de director general de Boluda Shipping.

Santana cuenta con una trayectoria ligada al ámbito portuario y logístico de las islas. En la actualidad es director y consejero de Boluda & Suárez, operador con presencia en los principales puertos canarios y actividad centrada en logística integral y cargas de proyecto.

Perfil vinculado al sistema portuario canario

A lo largo de su carrera, Santana ha estado vinculado a la evolución del sector portuario en Canarias, con participación en procesos de crecimiento y modernización de empresas del ámbito logístico y marítimo. Su perfil, señala la empresa, se ha desarrollado en un entorno de relación entre compañías del sector y el territorio.

Además, ejerce como adjunto a la presidencia de Fedeport, desde donde participa en el diálogo entre empresas, administraciones públicas y agentes sociales vinculados a la actividad portuaria y logística.

Conectividad y papel estratégico del Archipiélago

El nombramiento se enmarca en un contexto en el que el transporte marítimo es determinante para el abastecimiento y la competitividad empresarial en un territorio fragmentado como Canarias. En ese escenario, el sistema portuario se considera un elemento estructural para la integración del Archipiélago en los flujos comerciales internacionales y para su papel como punto de conexión en el Atlántico.

La compañía subraya que su actividad en las islas se orienta a garantizar conexiones regulares, estables y competitivas entre Canarias y la Península, el norte de Europa y la costa occidental africana, mercados relevantes para el movimiento de mercancías y la operativa logística.

Refuerzo de la estructura directiva

Con esta designación, Boluda Corporación Marítima apunta a un refuerzo de su estructura directiva en Canarias, al consolidar una función de dimensión corporativa y transversal enfocada a la coordinación, el desarrollo y la proyección de su actividad marítima y logística desde el Archipiélago.