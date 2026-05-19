El Centro de Salud de Guanarteme abre sus jornadas para dar a conocer sus servicios y escuchar al barrio

El Centro de Salud de Guanarteme celebra esta semana el programa “En Guanarteme nos cuidamos”, una iniciativa pensada para abrir el centro a los vecinos del barrio y reforzar el vínculo entre los profesionales sanitarios y la población. Las actividades, dirigidas a vecinos, asociaciones, AMPAs y demás colectivos, se desarrollan entre el 18 y el 22 de mayo, con propuestas centradas en la prevención, el bienestar y el conocimiento de los recursos sanitarios disponibles.

La programación arrancó este lunes con una jornada dedicada al nuevo centro. Durante la tarde se realizaron visitas guiadas por las instalaciones, talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica, así como una sesión sobre las funciones de los distintos perfiles que integran el equipo. La primera cita sirvió para mostrar no solo los espacios y áreas tecnológicas del centro, sino también el trabajo cotidiano que sostiene la atención sanitaria desde la consulta, la administración, la enfermería, la fisioterapia o el acompañamiento social.

Este martes, la actividad se centra en la salud infantil y joven. La tarde incluye la presentación del equipo de Pediatría, una sesión sobre mitos frecuentes en la atención pediátrica y una charla sobre infancia digital, con especial atención a los riesgos, las evidencias disponibles y las pautas que pueden aplicarse en casa. El programa incorpora además un espacio dedicado a la salud reproductiva.

La semana continuará el miércoles bajo el eje “Vivir con salud”. Por la mañana se celebrarán dos grupos de ayuda mutua orientados al acompañamiento de personas con sobrepeso u obesidad y a la construcción de hábitos saludables en grupo. Ya por la tarde, el centro acogerá un circuito de salud con estaciones de riesgo cardiovascular, una sesión sobre el acceso a Fisioterapia desde Atención Primaria y una charla sobre el uso de medicamentos, con atención al PROA y a los ansiolíticos.

El jueves, las actividades pondrán el foco en una mirada más amplia del bienestar. Psicólogas, trabajadoras sociales y enfermeras gestoras abordarán cuándo es necesaria la atención psicológica, qué apoyos existen para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de qué manera pueden activarse las redes vecinales frente a la soledad. La jornada concluirá con una mesa redonda sobre el papel de la comunidad en el cuidado de las personas.

El cierre de esta semana abierta a la población llegará el viernes con una tarde dedicada a la salud sexual y a la mujer. Las matronas del centro impartirán un taller sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y otro espacio específico para hablar de la menopausia.

XVII Jornadas del Centro de Salud de Guanarteme

Esta semana previa tendrá continuidad el próximo 27 de mayo con las XVII Jornadas del Centro de Salud de Guanarteme, que este año se celebran bajo el título “Nuestro nuevo centro, sus profesionales y sus vecinos”. La cita tendrá un carácter más interno y profesional, aunque mantendrá el mismo hilo de fondo: mejorar el conocimiento mutuo entre el centro y la comunidad a la que atiende.

La jornada comenzará con la bienvenida de la Dirección de la Zona Básica de Salud y la presentación de los objetivos de “En Guanarteme nos cuidamos”. También está prevista la apertura institucional a cargo de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. A lo largo de la mañana, los distintos perfiles del equipo participarán en una dinámica de roles para compartir funciones, competencias y formas de trabajo.

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El programa del día 27 incluirá además una evaluación de las propuestas recogidas durante la semana con los vecinos, talleres sobre tarjeta sanitaria, identidad digital, protección de datos e innovación en la gestión sanitaria, así como una sesión divulgativa sobre el mapa de recursos comunitarios.