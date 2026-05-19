El contenedor que se abre con llavín llega a Guanarteme: qué tirar, cómo usarlo y qué regalo puedes conseguir

Guanarteme se incorpora al despliegue del contenedor marrón en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento ha ampliado al barrio el sistema de recogida selectiva de residuos orgánicos, el llamado “quinto contenedor”, con el que la ciudad separa restos orgánicos para su posterior tratamiento y transformación en compost.

Con esta nueva fase, el servicio alcanza ya a 25 barrios distribuidos por los cinco distritos. Entre las zonas que cuentan con contenedor marrón figuran Los Tarahales, Ciudad Jardín, La Minilla, San Antonio, El Polvorín, San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, Nueva Isleta, Altavista, San Nicolás, Costa Ayala, Cañada Honda y ahora Guanarteme, entre otras. El Consistorio prevé extender el sistema en las próximas semanas a nuevas áreas, entre ellas Zona de Madera y Corcho.

Más de 929.700 kilos desde finales de 2023

La recogida separada de residuos orgánicos se puso en marcha en diciembre de 2023, con una primera implantación en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles. Desde entonces, según los datos municipales, se han recogido más de 929.700 kilos de biorresiduos.

Ese material se traslada al Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, donde se trata para su transformación en compost destinado al uso agrícola. La separación en origen permite reducir la cantidad de residuos mezclados y aprovechar restos domésticos que, de otro modo, terminarían en el circuito general de basura.

Punto informativo en Secretario Padilla

Durante esta semana, los vecinos de Guanarteme pueden resolver dudas en el estand instalado en la calle Secretario Padilla, 117. En ese punto también pueden inscribirse para obtener el “llavín” que permite utilizar los contenedores marrones. El trámite está disponible además de forma telemática a través de la web municipal.

El Ayuntamiento entregará gratuitamente un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables a las 100 primeras personas que se registren en la oficina informativa del barrio. La campaña busca facilitar la incorporación de los hogares al nuevo sistema y explicar qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón.

Qué se puede tirar al contenedor marrón

El quinto contenedor está destinado a restos orgánicos como sobras de comida, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, carne, pescado y marisco —crudos o cocinados—, alimentos en mal estado o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan y bollería, granos y cereales, posos de café, filtros y bolsas de infusión.

También admite papel de cocina y servilletas sucias, pequeñas ramas, restos de poda, hojas y flores, corchos, serrín, virutas de madera e hilos naturales. La clave del sistema está en separar correctamente estos residuos en casa para que puedan convertirse en compost y reincorporarse al ciclo agrícola.