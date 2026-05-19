El Cupón Diario de la ONCE reparte 640.000 euros en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria
Un vendedor de la ONCE dio fortuna con un boleto que resultó premiado con 500.000 euros y otros cuatro de 35.000 euros en la céntrica vía de la capital grancanaria
El sorteo del ONCE correspondiente al Cupón Diario de ayer lunes, 18 de mayo, ha dejado un total de 640.000 euros en premios en la calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.
La fortuna llegó a esta céntrica zona comercial de la capital grancanaria gracias a la venta de un cupón premiado con el premio mayor de 500.000 euros y otros cuatro cupones agraciados con 35.000 euros cada uno.
Un vendedor de la ONCE reparte la suerte en Triana
El encargado de vender los boletos premiados fue Abel Díaz González, agente vendedor de la ONCE desde marzo de 2022. El punto de venta donde se distribuyeron los cupones se encuentra situado en el número 94 de la calle Mayor de Triana, una de las vías más transitadas y comerciales de la capital grancanaria.
La ONCE desarrolla este tipo de sorteos diarios en toda España como parte de su actividad social y solidaria, destinada principalmente a fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad visual y otros colectivos.
¿Cómo se juega a la ONCE?
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además ofrece 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos