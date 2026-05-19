El Cupón Diario de la ONCE reparte 640.000 euros en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria

El sorteo del ONCE correspondiente al Cupón Diario de ayer lunes, 18 de mayo, ha dejado un total de 640.000 euros en premios en la calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.

La fortuna llegó a esta céntrica zona comercial de la capital grancanaria gracias a la venta de un cupón premiado con el premio mayor de 500.000 euros y otros cuatro cupones agraciados con 35.000 euros cada uno.

Un vendedor de la ONCE reparte la suerte en Triana

El encargado de vender los boletos premiados fue Abel Díaz González, agente vendedor de la ONCE desde marzo de 2022. El punto de venta donde se distribuyeron los cupones se encuentra situado en el número 94 de la calle Mayor de Triana, una de las vías más transitadas y comerciales de la capital grancanaria.

Abel Díaz González, vendedor de la ONCE en Triana, en Las Palmas de Gran Canaria / ONCE

La ONCE desarrolla este tipo de sorteos diarios en toda España como parte de su actividad social y solidaria, destinada principalmente a fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad visual y otros colectivos.

¿Cómo se juega a la ONCE?

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además ofrece 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.