“No dejen morir los barrios”: la petición de los colectivos vecinales a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

“No dejen morir a los barrios”, esa fue la petición generalizada que un amplio grupo de vecinos exigió al gobierno municipal este martes a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pancartas en mano por cada una de las zonas de la ciudad, la exigencia de seguridad fue el eje central de la concentración ciudadana, que ejemplificaron con el reciente asesinato en Schamann del hostelero Vicente Reyes, por quien guardaron un minuto de silencio.

Su hija Cristel volvió a pedir más presencia policial y cámaras de seguridad y una reivindicación de la que ha hecho bandera desde que tuvo lugar el suceso: no dejar morir, ni a su barrio, ni al resto. Las palabras en recuerdo a su padre, cuyo caso aun sigue en investigación, estuvieron presentes. “Mi padre no es solo una cifra aislada”, subrayó, mientras exigía una vez más 'Justicia para Vicente'.

Mi padre no es solo una cifra aislada Cristel Reyes — Hija de Vicente Reyes, asesinado en Schamann

Protesta de asociaciones de vecinos ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Miguel Pérez, portavoz vecinal de Barrio Atlántico, reivindicó la necesidad de más seguridad tras el suceso, no solo de Schamann, sino el que tuvo lugar en su barrio hace poco más de un año. "El gobierno municipal no guardó nunca un minuto de silencio, ni por la muerte de Vicente Reyes ni por la vecina de Barrio Atlántico".

Tras el minuto de silencio, el sonido de los pitos y las cacerolas volvieron a recordar las exigencias; dos de ellas con un denominador común para los vecinos congregados: seguridad y limpieza.

"¡Carolina, escucha, los barrios están en lucha!", seguían gritándole desde la calle a la alcaldesa. Juan Angulo, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Torres, megáfono en mano, encabezaba las alocuciones que fue cediendo a todo aquel vecino o vecina que tuviera algo que expresar. Inconformidad y enfado a partes iguales.

"No solo es Schamann, es Escaleritas y Las Rehoyas, barrios de trabajadores", decía una ciudadana a la que la emoción le entrecortaba las palabras.

De los ascensores de La Paterna a las viviendas de Las Rehoyas

"¡Por nuestra ciudad, la que nos merecemos!", se leía en la pancarta principal. Los colectivos vecinales recorrieron con el uso de la palabra algunos de los barrios. Desde la exigencia de la puesta en marcha de los ascensores de La Paterna a la finalización del plan de reposición de viviendas de Las Rehoyas y la instalación de cámaras de seguridad en Schamann.

Una de las activistas vecinales con más trayectoria no quiso faltar a la cita. María Ángeles Sánchez, de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta), destacó que es "indignante" que en el siglo XXI un barrio de trabajadores como Schamann "se esté perdiendo por la inseguridad que hay".

Entre los asistentes, vecinos de El Cardón, la urbanización Reina Mercedes, Tafira o Siete Palmas. David Rodríguez, portavoz de este último, abogó porque su barrio "no se convierta en el centro de ocio y eventos de la ciudad".

Señaló que la reiteración de eventos deportivos y musicales afectan al barrio y reclamó más atención con los vecinos. "Con el Rally Islas Canarias cerraron las calles y no se nos permitía acceder a los garajes". De igual modo, con los festivales de música "se supera en un 800% el límite de decibelios permitido".

Los planes urbanísticos

Iván González, miembro del Foro por La Isleta, hizo hincapié en que aunque la inseguridad es lo que le ha motivado a asistir a la concentración, también lo es la falta de limpieza, los planes urbanísticos en Guanarteme y Tamaraceite, así como la movilidad.

"En La Isleta seguimos reivindicando el doble sentido de la calle Doctor José Guerra; a pesar de contar con más de 9.000 firmas y dos años de reclamaciones, siguen contestando que no".

Entre sus reivindicaciones, la situación de la plaza de La Puntilla, donde se ha instalado recientemente la réplica del Juguete del Viento. "Lo peor es que esa plaza está en ruina", apuntó.

Juan Angulo, de nuevo megáfono en mano: "No podemos esperar un año hasta que sean las elecciones para que arreglen los barrios”.