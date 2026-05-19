Ecca.edu nombra a Gorety Almeida como primera directora general laica en más de 60 años de historia

La institución académica ecca.edu afrontará a partir del próximo mes de septiembre una nueva etapa en su estructura directiva con el nombramiento de Gorety Almeida Hernández como directora general de la institución. La designación supone un hecho histórico para esta entidad educativa nacida en 1965, ya que será la primera vez que una persona laica ocupe la máxima responsabilidad de la organización.

Además, Almeida también se convertirá en la primera mujer en asumir este cargo dentro de la institución vinculada a la Compañía de Jesús.

La decisión ha sido adoptada por el provincial de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, Enric Puiggròs Llavinés, quien destacó que el relevo responde a una apuesta por el liderazgo compartido y la corresponsabilidad dentro de la misión educativa de la organización.

Un relevo histórico en una institución con más de seis décadas

Desde su creación hace más de 60 años, ecca.edu ha desarrollado proyectos educativos dirigidos especialmente a la formación de personas adultas y colectivos con dificultades de acceso a la enseñanza. Su modelo de educación a distancia ha tenido una fuerte implantación en Canarias y posteriormente en otros territorios.

Con este nombramiento, la entidad inicia un cambio relevante en su modelo de dirección. Según explicó Puiggròs, la elección de una persona laica para liderar la institución no implica un distanciamiento de la Compañía de Jesús, sino una manera de reforzar la misión educativa desde los principios de la espiritualidad ignaciana.

El representante de la orden religiosa subrayó además que el proceso responde a la búsqueda de la persona más adecuada para dirigir la organización en el actual contexto social y educativo. La Compañía continuará manteniendo su vinculación con ecca.edu a través de EDUCSI, la red de centros educativos jesuitas, así como mediante su presencia en el Patronato de la entidad.

Gorety Almeida: continuidad y nueva etapa

Hasta ahora directora gerente de ecca.edu, Gorety Almeida ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional dentro de la propia institución. Su nombramiento, según explicó la organización, es resultado de un proceso de planificación desarrollado durante aproximadamente dos años.

La futura directora general señaló que asume esta responsabilidad “con gratitud y sentido del compromiso”, y destacó la importancia institucional que supone este relevo. Almeida afirmó sentirse orgullosa de formar parte de un cambio histórico dentro de la entidad y remarcó que la misión educativa seguirá siendo la prioridad principal de la organización.

En sus declaraciones, insistió en que el alumnado y la educación inclusiva continuarán siendo el eje central del trabajo de ecca.edu. También puso el acento en la necesidad de mantener un modelo formativo accesible y cercano, especialmente en territorios fragmentados como Canarias, donde la educación a distancia ha tenido históricamente un papel importante para facilitar oportunidades de formación.

La primera mujer en dirigir ecca.edu

El nombramiento de Almeida supone también un avance en materia de representación femenina dentro de las instituciones educativas vinculadas a organizaciones religiosas. La nueva directora general será la primera mujer que ocupará este puesto desde la fundación de ecca.edu en 1965.

Aunque la futura responsable reconoce el valor simbólico de este paso, subrayó que el principal objetivo seguirá siendo consolidar la función social de la entidad y garantizar la continuidad de sus programas educativos.

En Canarias, ecca.edu ha desarrollado durante décadas proyectos relacionados con alfabetización, formación para personas adultas, capacitación laboral y educación online, adaptándose progresivamente a los cambios tecnológicos y sociales.

Un proceso planificado durante dos años

El actual director general, José María Segura Salvador, dejará el cargo tras completar el periodo habitual de seis años de servicio que desempeñan los jesuitas en este tipo de responsabilidades.

Segura explicó que el relevo no responde a una decisión improvisada, sino a un proceso de transición trabajado durante los dos últimos años. Según indicó, la experiencia de trabajo conjunto con Almeida ha permitido consolidar un modelo de dirección compartida que facilita la continuidad del proyecto educativo.

El todavía director general destacó además la experiencia y conocimiento interno de la nueva responsable para afrontar los próximos retos de la institución en un escenario marcado por la transformación digital, las nuevas necesidades formativas y la evolución de los sistemas educativos.

Una trayectoria sólida

La nueva directora general cuenta con una trayectoria sólida de 23 años vinculada a la educación y a la institución. Gorety Almeida Hernández es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, con una amplia formación especializada que incluye un Máster en Innovación e Investigación Docente y programas de liderazgo por la Universidad de Comillas.

Ha desempeñado el cargo de directora gerente desde 2023 y anteriormente fue subdirectora educativa de Radio ECCA entre 2015 y 2023. Desde 2003, ha ejercido como profesora-tutora en la UNED, donde ha liderado diversas áreas clave. Su experiencia incluye la coordinación en las facultades de Psicología y Educación, la auditoría de Calidad y la coordinación de Extensión Universitaria. Además, formó parte de la Junta Directiva del Centro Asociado en Gran Canaria. Desde 2022 es vicepresidenta de Charter 100 Gran Canaria y desde diciembre de 2023, es miembro del Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias.

Este perfil humano y técnico asegura una transición enfocada en dar continuidad a la innovación y digitalización en la que ecca.edu lleva inmersa desde 2020, a través de su metodología vanguardista y su presencia capilar en el territorio, garantizando que el impacto transformador siga siendo el motor de oportunidades en cada rincón de las ocho islas.