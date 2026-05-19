Así será la previa a la misa del papa León XIV en el anexo del Estadio de Gran Canaria: fanzone con conciertos y aforo para 17.000 personas

La Diócesis de Canarias ha dado este martes los detalles sobre la fanzone que se habilitará en el anexo del Estadio de Gran Canaria a modo de previa por la misa oficiada por el papa León XIV, que tendrá lugar a las 18.30 horas del 11 de junio. Desde las 14.00 de la tarde comenzarán una serie de conciertos para amenizar la espera tanto para las 17.000 personas que podrán congregarse en el exterior del recinto como para los 46.700 fieles -se espera llegar a los 50.000- que están inscritos actualmente para presenciar el histórico acto. Para acceder a la fanzone, será necesaria una inscripción previa y pasar unos estrictos controles de seguridad. Sobre las 16.15 de la tarde, tendrá lugar el ensayo de la liturgia.

Grupos como Los Gofiones, Hakuna o La Clandestina actuarán en una previa que podrá seguirse tanto en el interior del estadio por las dos pantallas habilitadas como en el exterior, por las que también se retransmitirá la eucaristía, en la que más de 200 ministros extraordinarios de la comunión harán posible que los fieles del recinto puedan comulgar y estarán presentes tanto la Virgen del Pino como el Cristo de Telde. Además, se ha confirmado que se cuenta con 1.200 voluntarios para ayudar en la logística de la visita, que recibirán la semana que viene formación en materia sanitaria y de seguridad. Al concluir la misa, el grupo Hakuna actuará en un espacio habilitado en el césped del campo de fútbol para amenizar la salida durante una media hora.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)