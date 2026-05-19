Mario Miranda, el hombre que cambió su minimercado en Guanarteme por contar la historia de Las Palmas de Gran Canaria

¿Qué contenido pueden encontrar las personas que se acerquen al libro Calles con identidad?

La esencia del libro son las fotos restauradas y coloreadas de personajes históricos que dan nombre a las calles de la ciudad. El libro está puesto cronológicamente: empieza con Fernando Guanarteme, la princesa Guayarmina, Juan Rejón, y así sucesivamente hasta Jane Millares. Esas personas son las que han formado la historia de Las Palmas de Gran Canaria. Cada calle tiene dos páginas, donde la principal es la foto completa del personaje y luego, a la izquierda, hay una breve historia muy resumida de quién fue y qué logró. En el texto también está incluido el cartel de la calle.

¿Cómo se interesó por la historia de la ciudad y la restauración de imágenes antiguas?

La historia es una cosa que me apasiona. Ahora mismo estoy jubilado, pero siempre he tenido alma de emprendedor. Yo regenté durante 30 años un minimercado en Guanarteme y hace 20 que descubrí el Photoshop. Fui investigando de forma autodidacta, empecé a restaurar fotos antiguas y, con el tiempo, también a darles color. Iba haciéndolo en mis ratos libres mientras trabajaba y me gustaba poner alguna foto en el tablón del minimercado con historias del personaje. La gente se interesaba mucho y eso me fue alentando más y más hasta que lo convertí en mi afición, todo de forma autodidacta.

¿Cuáles fueron los primeros pasos de este proyecto?

Creo que hace unos 15 años desde que estoy con todo esto. No tengo estudios de historia, pero he ido consultando, explorando, investigando y guardando una gran cantidad de archivos en el ordenador. Mi mujer y mi hija me animaron a que eso no se quedara ahí y, cuando me jubilé, me abrieron una cuenta de Facebook y fui publicando cosas. Se llamaba Pongamos cara a las calles de Las Palmas. La gente fue aceptándolo, se asombraban y había muchos comentarios positivos. No me lo esperaba para nada, pero tuvo bastante aprobación.

¿Ese interés hizo que la iniciativa fuese creciendo?

A mí me interesa muchísimo; la sorpresa o la alegría ha sido que hay mucha gente interesada en la historia de la ciudad por medio de los personajes. Un día uno de mis seguidores me dijo que ya iba siendo hora de que todo eso tomase forma de libro. Me puse en contacto con el escritor Eduardo Reguera, que ya éramos amigos en Facebook, y ha trabajado mucho la historia de Las Palmas de Gran Canaria. Se ofreció a hacerme la maquetación del libro, juntos fuimos dándole forma y salió en noviembre de 2025.

¿En estos momentos está trabajando en otros proyectos similares?

Mi intención es hacer un segundo libro, referente a lo mismo, pero recogiendo a las mujeres. En la época en que empezaron a nombrar las calles aquí, las mujeres estaban invisibilizadas. Eso lo sabemos. Ahora ya se les está dando más visibilidad y hay más calles con nombres de mujeres. En este libro ya hay algunas como Josefina de la Torre, Jane Millares y unas pocas más.

¿Qué fuentes o herramientas utilizó para recopilar todos los datos?

En internet hay bastante información, pero no de todo ni de todos, así que también estuve mirando en los libros de las bibliotecas o el archivo histórico provincial. En internet es difícil porque encuentras una vasta información. Yo hago unos pequeños resúmenes porque los libros de historia están ahí y mi idea no era sacar un libro de historia, sino visibilizar quiénes fueron los personajes y dar una pequeña información sobre ellos. Se trata de hacer un poco de cebo para que la gente se vaya interesando y consulte en los libros de historia.

¿A qué tipo de público va dirigido?

Lo que busco con esto es generar curiosidad y divulgar. Sinceramente, con una página es imposible sacar toda la vida y los logros de estos personajes. Muchos de ellos son artistas o escritores que tienen una vasta obra. Yo recalco que no es un libro de historia, sino la forma de sacar la historia de los libros antiguos y darle un poco más de información a la gente de a pie.

Recientemente ha mantenido un encuentro con la alcaldesa, Carolina Darias. ¿Se plantearon futuras colaboraciones para impulsar este libro?

Para mí fue grandísimo que el Ayuntamiento le diera la importancia que puede tener para la ciudad y los ciudadanos. La alcaldesa propone una especie de colaboración para que llegue a las bibliotecas públicas. También me dijo que quería hablar con la Concejalía de Educación para ver la posibilidad de que estos libros estuvieran en los centros educativos, colegios e institutos. Mi primordial intención es que los jóvenes sepan cómo se formó esta ciudad. Que sepan, por ejemplo, que el Puerto de La Luz que tenemos ha incrementado la economía de la ciudad y hoy en día disfrutamos de la importancia de ese puerto a raíz de la semilla que se sembró cuando León y Castillo propuso que se construyera.

Al igual que la ciudad se construyó en colectivo, ¿qué personas le han apoyado para que este libro sea una realidad?

La dedicatoria es para mi mujer y mi hija, Susi y Sara: "Nadie podría tener dos admiradoras más fervientes. A ellas, mi fuente de inspiración y apoyo incondicional, dedico este libro por su fe inquebrantable en mí y por las innumerables palabras de ánimo y aliento". También quiero agradecer a Beatriz Perera, a Antonio Castellano, a Eduardo Reguera, por supuesto, y a mis amigas, que han sido las auténticas madrinas del libro.