Las Palmas de Gran Canaria abre las inscripciones para los campus deportivos de verano

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha abierto esta semana el plazo de inscripción para los campus deportivos de verano 2026, con una oferta de más de 4.000 plazas para niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años.

“Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que favorecen la práctica deportiva desde edades tempranas y que, además, ayudan a las familias durante el verano con recursos accesibles y de calidad”, señaló la concejala de Deportes, Carla Campoamor, durante la presentación de la nueva edición.

Los campus se desarrollarán en seis espacios deportivos municipales repartidos por distintos distritos de la ciudad. El complejo deportivo López Socas, en Altavista contará con actividad desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 28 de agosto; mientras que los campus del pabellón García San Román, en Schamann, el pabellón Jardín de Infancia, en La Isleta; pabellón Leoncio Castellano Arencibia, en Tamaraceite y la playa de Las Alcaravaneras tendrán lugar del lunes 29 de junio al viernes 31 de julio. Por su parte, el campus del pabellón El Batán se celebrará el mes de julio, entre el lunes 6 y el viernes 31.

Las actividades están dirigidas a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años, salvo en el campus de playa de Alcaravaneras, reservado para participantes de entre 9 y 14 años y en el que será obligatorio saber nadar para participar en las actividades acuáticas programadas.

“Estos campus son también espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo personal, donde los niños y niñas pueden disfrutar del deporte, crear nuevas amistades y adquirir hábitos de vida saludable”, añadió la edila.

Actividades

La programación, con horario previsto entre las 09:00 y las 13:30 horas, incluye actividades como fútbol, baloncesto, voleibol, hockey, patinaje o juegos tradicionales; además de dinámicas educativas, talleres y actividades acuáticas en el caso del campus de playa.

Los campus de pabellón tendrán una cuota semanal de 26,75 euros, mientras que el campus de playa de Alcaravaneras tendrá un coste de 47,45 euros por semana. Asimismo, en los campus de López Socas y García San Román se ofrecerán servicios opcionales de recogida temprana, desde las 7:30 horas, por 10 euros semanales, así como servicio de comedor hasta las 15:00 horas por 41,25 euros adicionales semanales.