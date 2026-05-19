El Puerto de Las Palmas reclama en Bruselas flexibilidad ante la tasa de emisiones para no perder competitividad ni arriesgar el suministro en la isla

El Puerto de Las Palmas, junto al resto de los recintos portuarios de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal, ha reclamado este martes en Bruselas a la Unión Europea flexibilidad en la aplicación del sistema de comercio de emisiones al transporte marítimo, conocido como ETS marítimo, que impone tasas medioambientales a las navieras por la emisión de dióxido de carbono. La Luz y el resto de los puertos canarios sostienen que la norma está afectando a la competitividad y a la conectividad frente a terceros países y piden que la revisión prevista para julio tenga en cuenta las particularidades de los territorios alejados e insulares. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, explica que tras dos días de reuniones ha percibido una falta de comprensión sobre la realidad de las regiones ultraperiféricas. «Nos comparan con territorios como Malta o Chipre», un enfoque que no refleja las condiciones de Canarias.

Ante ese escenario, los puertos canarios se han unido con Guadalupe, Martinica, Guayana, Reunión, Saint-Martin y Mayotte, de Francia, y Azores y Madeira, de Portugal, con el objetivo de coordinar una posición común y solicitar un tratamiento que reconozca la excepcionalidad que conlleva la lejanía y la insularidad, ahora que se está preparando la revisión del marco de este sistema de tasas.

El coste ambiental que cambia las rutas marítimas

Desde 2024 las navieras que operan en puertos de la Unión Europea están obligadas a pagar derechos por sus emisiones de dióxido de carbono, el 100% de las emisiones en las rutas entre puertos comunitarios y el 50% en los trayectos entre la UE y terceros países. Según los puertos ultraperiféricos, este coste favorece el desvío de tráficos hacia enclaves no comunitarios —como el norte de África o el Reino Unido— que no aplican esas tasas, un efecto sobre el que ya se había alertado desde el inicio de la aplicación del ETS marítimo.

Ese impacto queda reflejado en un estudio presentado en febrero por Puertos del Estado, que confirma un desplazamiento relevante de actividad portuaria hacia puertos extracomunitarios cercanos a Europa. En el norte del continente, los puertos del Reino Unido han pasado de representar el 17,5% de los TEUs-milla del conjunto formado por Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Holanda en 2023 al 32,1% en julio de 2025, un avance que coincide prácticamente con la pérdida conjunta de Holanda y Alemania. En el Mediterráneo oriental, los puertos de Egipto han elevado su cuota del 35% en 2022 al 52% en 2025, mientras Grecia ha caído del 45% al 12%. Además, concluye que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un cambio estructural.

La presidenta de la Autoridad Portuaria tras la reunión con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea / La Provincia

Riesgo para el suministro de Canarias

En el caso de los puertos de Las Palmas, Calzada asegura que existe el riesgo de que parte de la mercancía deje de llegar a los puertos canarios si las navieras optan por escalas alternativas fuera del ámbito comunitario. Esto no solo afecta a la actividad logística, sino también al suministro. Canarias importa el 85% de los productos que consume y la mayor parte llega por vía marítima, por lo que cualquier medida que encarezca o penalice esas rutas puede trasladarse a los costes y a la disponibilidad de mercancías en el Archipiélago. «Hay algo que yo creo que Europa no está viendo, que es que está trasladando toda la estrategia logística de un continente a otro continente y que, por lo tanto, va a perder el control de la mercancía que entra», subrayó Calzada.

La competencia de Tánger y el norte de África

Calzada advirtió además del avance de infraestructuras portuarias cercanas capaces de absorber tráficos que actualmente pasan por Canarias, como Tánger, por lo que existe el riesgo de que la UE pierda control sobre parte de la logística vinculada a la entrada de mercancías si se consolida ese desvío. Asegura que están «realmente preocupados» porque se han encontrado con «un muro» y Europa no entiende la realidad de estas regiones. «No solo las ETS, es cualquier regulación europea que sale del centro del continente europeo está alejada totalmente de nuestra realidad».