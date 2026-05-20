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La MetroGuagua "no tiene marcha atrás": Darias responde a los vecinos en un encuentro en Tamaraceite

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se reúne con estudiantes de la UP y vecinos para abordar temas como vivienda, limpieza y movilidad con motivo de la Semana de la Administración Abierta

La alcaldesa mantiene un encuentro ciudadano en la Universidad Popular

La alcaldesa mantiene un encuentro ciudadano en la Universidad Popular / LPR

Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

Vivienda, limpieza o movilidad son algunos de los temas que protagonizaron el encuentro de este miércoles entre la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y estudiantes de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste de Tamaraceite. Esta cita forma parte de la programación de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa que pretende acercar el día a día de la gestión municipal a la ciudadanía. Además, sirvió para que los vecinos y vecinas pudiesen compartir sus inquietudes sobre el devenir del municipio.

El acto constó de tres partes, comenzando por una exposición de la alcaldesa sobre el gobierno abierto, seguido por las preguntas del alumnado de la Universidad Popular. El acto finalizó con una ronda de preguntas y respuestas vecinales que tomó un rumbo acalorado con las intervenciones de un asistente que, víctima de la desinformación, creyó haber leído una sospechosa pérdida de millones de euros de fondos municipales. Tras zanjar la confusión, compartió un apretón de manos y alguna que otra broma con la alcaldesa.

La alcaldesa mantiene un encuentro ciudadano en la Universidad Popular

La alcaldesa mantiene un encuentro ciudadano en la Universidad Popular / LP/DLP

Los bulos también tomaron forma en boca de una vecina que, al compartir sus preocupaciones sobre la subida de los alquileres, arremetió contra la inmigración. Tras explicar las ayudas municipales disponibles para el acceso a la vivienda, Darias sentenció: "En ningún momento se han dejado de destinar recursos a la gente de aquí para dárselos a otros. Esta es una ciudad que acoge. Cuando una persona duerme en la calle y necesita ayuda no miramos si es de aquí o de fuera".

La ciudad estudia la implementación de semáforos inteligentes para aliviar el tráfico en La Isleta

A lo largo del acto, Darias explicó el funcionamiento interno de la administración, así como los mecanismos de participación y atención ciudadana que se integran en la política municipal. Asimismo, profundizó en aspectos de interés para la ciudadanía, incluyendo limpieza, asfaltado, salud, cuidados, movilidad, infraestructuras, cultura o espacios verdes.

Los asistentes mostraron especial preocupación por la movilidad y los atascos que se producen en distintas ubicaciones de la ciudad en horas puntas, con hincapié en la salida de La Isleta. Sobre ese problema, la alcaldesa desgranó que hay un proyecto en fase de redacción para la apertura de la calle Nicolás Estévanez que permitirá conectar directamente con la GC-1.

La alcaldesa garantiza que el proyecto de la MetroGuagua saldrá adelante a pesar de los retrasos

De forma complementaria, aseguró que se está estudiando la implementación de semáforos inteligentes en zonas estratégicas, en colaboración con el Cabildo insular, para contribuir a aliviar el tráfico. En cualquier caso, insistió en que es indispensable seguir impulsando el uso del transporte público.

En esa línea, respondiendo a las preocupaciones vecinales, la alcaldesa aseguró que la MetroGuagua "no tiene marcha atrás" y que, a pesar de los retrasos que sigue acumulando, la ejecución del proyecto llegará a término.

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En el plano cultural, los asistentes subrayaron la relevancia que tiene la Universidad Popular en su día a día, al tratarse de una alternativa para "seguir aprendiendo y socializando después de terminar la vida laboral". Por ello, agradecieron el aumento presupuestario que permitirá ofrecer más matrículas, si bien matizaron que esta medida debe ir acompañada de suficientes espacios para desarrollar las actividades.

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