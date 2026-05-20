Coalición Canaria lanza una web para recabar firmas contra la MetroGuagua.

Coalición Canaria (CC) en Las Palmas de Gran Canaria presentó este miércoles una página web para recoger firmas contra el actual desarrollo del proyecto de la MetroGuagua. La formación atribuye un incremento del gasto público y un impacto prolongado en la ciudad por la duración de las obras. Los trabajos para implantar este sistema de transporte en la capital grancanaria comenzaron en 2017 y todavía no hay fecha prevista para su puesta en marcha.

La iniciativa se articula a través de la página web movilidadquefunciona.com, un sitio creado por el partido en el que se expone su valoración del estado del proyecto y se detallan los argumentos por los que consideran que, tras años de ejecución, no se han producido mejoras perceptibles en la movilidad y el transporte público de la capital. El comité local del partido nacionalista expresó el pasado mes de abril que si gobiernan en 2027 pararán el proyecto.

Críticas al estado del proyecto

El secretario de Movilidad Sostenible de CC Gran Canaria, Julio Rodríguez, explicó en rueda de prensa que, "nueve años después del arranque de las obras”, la ciudadanía “no puede disfrutar de una sola mejora real en el transporte público” y sostuvo que no hay un horizonte claro sobre el tiempo que falta para concluir los trabajos. Según indicó, la campaña de firmas busca trasladar al Ayuntamiento capitalino la exigencia de poner fin al “actual desarrollo” para, en su lugar, orientar la inversión hacia “una movilidad que funcione”.

Desde el partido señalaron que, hasta la fecha, han reunido cerca de mil firmas y confían en incrementar ese número “durante los próximos meses”. Rodríguez añadió que, a juicio del partido, el proyecto genera rechazo y está “bloqueando” la ciudad. Además, aseguró que los trabajos han afectado a la actividad comercial y a la vida cotidiana en barrios con calles cortadas durante periodos prolongados debido a las obras.

Testimonios en la web y convocatoria en la calle

El portavoz municipal y vicesecretario local de CC, David Suárez, recordó que el partido ya había expresado públicamente su rechazo al desarrollo actual de la MetroGuagua y que a esa posición se han sumado vecinos cuyos testimonios se recogen en la web. En esas aportaciones, según la formación, se cuestiona la gestión municipal y el coste del proyecto, y se plantea que el gasto debería destinarse a otras necesidades en los barrios.

Suárez anunció además que el próximo sábado 23 de mayo, entre las 10.00 y las 12.00 horas, Coalición Canaria instalará una carpa para recoger firmas de forma presencial en la plaza Manuel Becerra. La formación prevé repetir esta acción cada sábado en distintos puntos de la ciudad vinculados a los diferentes tramos del trazado de la MetroGuagua.

La MetroGuagua es un sistema de transporte público de alta capacidad cuya línea discurrirá entre Hoya de la Plata y la plaza de Manuel Becerra. Desde el inicio de las obras del primer tramo hace casi nueve años, se han finalizado más de la mitad, con la excepción de la estación de Hoya de la Plata -cuyos trabajos quedaron abandonados en 2023-, el frente de Vegueta -que depende del Gobierno de Canarias-, Rafael Cabrera y el subterráneo de Santa Catalina.