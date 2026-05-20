La gran reforma que llega a la Ciudad Deportiva Gran Canaria: gimnasio, pista nueva y luces LED
El Instituto Insular de Deportes invertirá más de dos millones de euros en la renovación de la pista de atletismo, el gimnasio y la iluminación LED de la instalación deportiva.
El gimnasio y las salas de musculación de la Ciudad Deportiva Gran Canaria serán una de las primeras mejoras visibles del nuevo paquete de obras del Instituto Insular de Deportes. El organismo dependiente del Cabildo iniciará en junio una actuación de 2.070.154,03 euros que incluye nuevo equipamiento deportivo, la renovación de la pista de atletismo y la sustitución del alumbrado por tecnología LED.
La modernización del gimnasio se ha contratado con Salter Sport en dos lotes. El primero, destinado a maquinaria de musculación y equipamiento cardiovascular, asciende a 326.124,18 euros. El segundo, centrado en material de gimnasio y peso libre, suma 52.546,16 euros. Parte del material ya ha comenzado a llegar a la instalación.
Nuevas máquinas para el entrenamiento diario
La renovación busca actualizar una de las áreas con mayor actividad cotidiana dentro de la Ciudad Deportiva. La incorporación de maquinaria de musculación, equipos cardiovasculares y material de peso libre permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento de deportistas, clubes y usuarios habituales.
El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, vincula la actuación con la necesidad de modernizar instalaciones sometidas a desgaste y repartir la inversión entre distintos espacios deportivos de la isla. El responsable insular recuerda intervenciones previas en el Gran Canaria Arena y el Estadio de Gran Canaria. La corporación también acomete en estos momentos en el Centro Insular de Deportes.
La pista de atletismo, el contrato de mayor importe
El bloque principal de la inversión corresponde a la renovación de la pista de atletismo, adjudicada a Obras y Pavimentos Especiales, S.A. por 1.305.621,25 euros. El plazo previsto es de siete meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo. La redacción del proyecto y la dirección facultativa han sido adjudicadas a LC 30 Consultores por 32.935,95 euros.
La obra actuará sobre la pista de 400 metros y seis calles, además de las zonas técnicas necesarias para las modalidades que acoge la instalación. Antes de colocar el nuevo pavimento sintético, homologado conforme a las normas NIDE del Consejo Superior de Deportes y a los estándares de World Athletics, se reparará y regularizará el soporte base.
Drenaje renovado e iluminación LED
La intervención en la pista incluye nuevo marcaje, bordillos interiores, áreas auxiliares para saltos y lanzamientos y sustitución del drenaje perimetral. Esta mejora permitirá evitar filtraciones, acumulaciones de agua y charcos durante episodios de lluvia, además de alargar la vida útil de la superficie deportiva.
El tercer bloque corresponde al alumbrado. La instalación del sistema LED ha sido adjudicada a Imesapi SA por 274.941,38 euros, con un plazo de tres meses y medio. La dirección facultativa correrá a cargo de D5, por 15.585,92 euros, la misma empresa que realizó una actuación similar en el Gran Canaria Arena.
Las luminarias actuales, en parte basadas en lámparas de descarga de halogenuro metálico, serán sustituidas por proyectores LED de bajo consumo y sistemas de control inteligente, con una iluminación más homogénea para el uso diario y para pruebas oficiales.
Una actualización por fases
La inversión combina equipamiento deportivo, obra civil y eficiencia energética. A los contratos del gimnasio, la pista y el alumbrado se suma un lote de equipamiento de atletismo adjudicado a Puerto Sur Importación SL por 62.399,19 euros.
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