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Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica señala la falta de coordinacion interinstitucional en Canarias: "Esto no pasa en otras comunidades"

La ULPGC celebra un coloquio para hablar de los retos estratégicos en el Archipiélago y de cómo el centro puede contribuir a superarlos

Ciro Gutiérrez, Julieta Schallenberg y José Manuel Sanabria

Ciro Gutiérrez, Julieta Schallenberg y José Manuel Sanabria / LP/DLP

Mikel Venys

Mikel Venys

El Aula de Piedra de la sede institucional de la ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) ha acogido hoy el coloquio El papel de la Universidad ante los retos estratégicos de Canarias, un encuentro en el que han participado tres viceconsejeros del Gobierno autonómico que también forman parte del personal docente investigador del centro. En la cita intervinieron Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía; Ciro Gutiérrez, viceconsejero de Universidades e Investigación; y José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo.

Durante la charla, los participantes definieron algunos de los ritos estratégicos a los que se enfrenta el Archipiélago. Entre ellos se situaron la reforma del modelo de financiación de las universidades públicas canarias y el objetivo de aumentar la inversión en ciencia hasta el 1 % del PIB, junto con la transición energética, la descarbonización y la adaptación al cambio climático. También se subrayó la transformación del modelo turístico hacia uno más sostenible, basado en la innovación, la circularidad y el uso de datos.

La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, puso el foco en la falta de coordinación que, a su juicio, existe en Canarias en distintos niveles institucionales. En su intervención señaló que se trata de uno de los grandes retos que existe en las Islas, y subrayó que pese a contar con muy buenos profesionales y universidades, la ausencia de cooperación dificulta el avance. "En Canarias hemos trabajado tradicionalmente en pequeños reinos de Taifas en los que cada uno hace lo que puede y y no tenemos una cultura de la colaboración y generosidad que eso significa. Eso atraviesa todos los esfuerzos que estamos haciendo", aseguró.

La docente reconoció que la organización en el Archipiélago es más complicada ya que además del Gobierno y de los Municipios, también existen los Cabildos. "Son necesarios pero son un estamento más a coordinar. Luego traspasamos eso y llegamos a la Universidad, llegamos a lo público, lo privado, la transferencia y eso se nota en todos los estamentos. Si no logramos tener esa coordinación a nivel interinstitucional, ¿cómo vamos a lograr traspasarla fuera de la administración?", preguntó.

"Planteé una licitación y me miraron como si fuese una extraterrestre"

Schallenberg quiso hablar también del papel de las empresas públicas del Gobierno, asegurando que la situación que se da en Canarias no se da en ninguna otra comunidad autónoma. "Se crean empresas públicas y dejan que lo luego trabajen para cualquier organismo. Normalmente están creadas para un fin concreto y los distintos organismos administrativos tienen sus propias empresas públicas. Aquí hay empresas públicas en las que trabaja todo el mundo y no sabemos ni quien las dirige. ¿Cómo lo vamos a trasladar a coordinar bien una universidad?", expusó.

La viceconsejera señaló que, partiendo del marco institucional actual, resulta difícil coordinarse de manera eficaz con la Universidad. En este sentido, afirmó que la tramitación de convenios universitarios ha supuesto un proceso de dos años y que, cuando plantea la puesta en marcha de una licitación, la tratan "como si fuese extraterrestre". "Me arrepiento mucho de haber sido la ilusa que pensaba que se podía hacer una licitación en la administración canaria", concluyó.

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Miguel Ángel Acosta, Secretario General del Consejo Social y moderador del debate, reconoció el valor de la viceconsejera y aseguró que de haber periodistas en la sala, ese sería el titular.

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