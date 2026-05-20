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Localizado en Telde tras huir de un accidente entre un coche y una moto en Belén María

La coordinación entre la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Local de Telde permitió identificar al implicado, denunciado por circular sin seguro, sin ITV y abandonar el lugar del siniestro

Moto accidentada.

Moto accidentada. / Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La rápida coordinación entre distintos cuerpos policiales permitió localizar en Telde al conductor de un vehículo que presuntamente huyó tras verse implicado en un accidente de tráfico con una motocicleta en la zona de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención fue desarrollada por agentes de la Unidad de Tráfico y del Distrito Puerto de la Policía Local capitalina, que trabajaron conjuntamente con la Policía Local de Telde para identificar y encontrar al conductor después del siniestro. La actuación terminó con varias denuncias contra el implicado, que circulaba sin seguro obligatorio, sin la ITV en vigor y abandonó el lugar del accidente tras la colisión.

Un accidente en una de las zonas con más tráfico de la capital

El accidente se produjo en el entorno de Belén María, uno de los puntos con mayor densidad circulatoria de la ciudad por su conexión con el Puerto y varias vías estratégicas de acceso y salida de Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque no han trascendido detalles sobre cómo se produjo exactamente la colisión ni sobre el estado de la persona que viajaba en la moto, la Policía Local sí confirmó que el conductor del coche abandonó la zona tras el impacto. A partir de ese momento se activó el dispositivo policial para tratar de localizar el vehículo y a su conductor.

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Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron seguir la pista del implicado hasta el municipio de Telde, donde finalmente pudo ser identificado gracias a la cooperación entre ambos cuerpos policiales.

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