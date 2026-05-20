"Aquí no matamos a nadie por pura suerte": las obras en la estación del Teatro generan confusión entre los peatones

El desconcierto se ha instalado en la rutina de la estación de guaguas del Teatro, en Las Palmas de Gran Canaria. Los peatones caminan desorientados en busca del recorrido que deben seguir para rodear las obras iniciadas el pasado marzo. Emalsa comenzó hace dos meses las reparaciones en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), que han obligado a abrir una gran zanja en la acera y a vallar todo el perímetro. Mientras tanto, los usuarios que salen del intercambiador o intentan acceder a él acaban compartiendo carril, a escasos centímetros de los vehículos, al no tener claro cuál es la ruta segura. "Esto es una vergüenza", lamenta Pino Méndez, una mujer mayor con las dos rodillas operadas, mientras sorteaba las guaguas en el interior de la estación. Desde Emalsa aseguran que reforzarán la señalización del paso peatonal.

"Cuando vi que tenía que cruzar todo esto no me lo podía creer", afirma esta usuaria del transporte público al cruzar el interior de la terminal. Méndez vio que algunas personas subían hasta un parterre libre de la zona vallada, pero sus limitaciones físicas le impiden hacer ese recorrido. "Ni aunque me ayuden podría hacerlo", explica. "Tengo que venir por aquí porque ya he cruzado por la carretera con un bastón y no puedo con mi cuerpo", cuenta indignada.

Peatones cruzan por la calzada por las obras de la estación de guaguas de Teatro. / Andrés Cruz

La ruta segura

María Cruz, de 96 años, también depende de un bastón para caminar. Dos mujeres a las que no conocía tuvieron que ayudarla a llegar hasta el Teatro Pérez Galdós. Agarrada por los dos brazos, con los coches pasando a poca distancia, subió con dificultad el bordillo del parterre y avanzó entre las plantas. "Esto es imposible, están locos", opina tras el esfuerzo que tuvo que hacer para completar el trayecto.

En el interior de la estación se han vuelto habituales los pitidos de los conductores, que deben esquivar a los peatones. "Aquí no matamos a nadie por pura suerte", advierte el jefe de sección, Armando Ramos. El recorrido oficial y seguro propuesto por la empresa mixta de aguas consiste en bordear la estación por la zona peatonal, pero prácticamente nadie lo sigue. "Estamos siempre esquivando personas porque te salen de todos lados", añade Ramos.

Una mujer corre para acceder a la estación de guaguas de Teatro, vallada por las obras de Emalsa. / Andrés Cruz

La ruta oficial está indicada en varios carteles colocados en las vallas, donde un mapa muestra el camino que deberían seguir los viandantes. Sin embargo, los letreros son pequeños y muchos usuarios, que pasan con prisa por la zona, ni siquiera reparan en ellos. "Le venía contando a mi madre que esto no está bien señalizado", comenta Tatiana antes de apresurarse para coger su línea. Fuentes de Emalsa avanzan que "reforzarán la señalización" para que quede clara cuál es la única ruta segura.

¿En qué consisten las obras en la estación del Teatro?

La obra inicial tenía como objetivo habilitar huecos de forjado en la infraestructura de bombeo, ubicada en el subsuelo. Sin embargo, el paso de la borrasca Therese provocó el derrumbamiento de varias paredes, lo que obligó a declarar una actuación de emergencia paralela para reparar los desperfectos. Según las previsiones, los trabajos iniciales no se retomarán hasta el 30 de julio, por lo que a ese plazo habrá que sumar después el tiempo de ejecución de la intervención prevista en un primer momento.

El presupuesto de la obra asciende a 310.000 euros, a los que habrá que añadir el coste de la actuación de emergencia. Según detalló el concejal Francisco Hernández Spínola, esa cantidad aún no está cuantificada, aunque será "bastante más importante y costosa". Los trabajos se centran en retirar la arena, los residuos y las piedras que las lluvias arrastraron hasta la estación de bombeo. Emalsa explica que se trata de una intervención compleja, ya que se está ejecutando un bypass en la zona de cribado grueso de la instalación, es decir, en la fase inicial de separación física del tratamiento de aguas residuales. Para ello se instalarán bombas externas autoaspirantes, diseñadas para manejar grandes volúmenes de aguas residuales y liberar así la zona de trabajo.