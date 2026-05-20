Movilidad estudia la petición de los vecinos de tres calles de Guanarteme para reducir el paso de las guaguas

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, aseguró que estudiarán las implicaciones de reducir el paso de las guaguas Global por las calles Simancas, Cayetana Manrique y Secretario Padilla, como han solicitado los vecinos. "Le he pedido a Global y Guaguas Municipales tener los datos del número de viajeros en esas paradas y espero tenerlos esta misma semana", detalló el edil. Los residentes recogieron firmas este lunes para exigir rutas alternativas para el tráfico pesado en busca de recuperar el aire fresco y el silencio en la vía.

Ramírez explica que se reunirá con la Autoridad Única del Transporte en los próximos días para recabar información y tomar medidas. Uno de los principales condicionantes es que si las guaguas de Global dejan de hacer esa ruta, Guaguas Municipales tendría que asumir a los usuarios que se quedan 'colgados'. "Ese número de personas al final los va a tener que transportar Guaguas Municipales y tenemos que saber cuál es el nivel de ocupación que atraviesa esa zona, para determinar si son capaces de absorber esos viajeros o tienen que reforzar líneas", abordó.

En este sentido, el edil considera que no es una decisión que se pueda tomar "de un día para otro" porque trasladar las líneas a otras calles puede afectar a los usuarios del transporte público. "La zona del Auditorio, del Centro Comercial Las Arenas y la playa de Las Canteras es un atractor de la ciudadanía", destacó.

Obras de asfaltado

Las obras de asfaltado y saneamiento que se ejecutan desde hace tres meses en Guanarteme han alterado de forma temporal la circulación del transporte pesado por el barrio. El desvío de las unidades de Guaguas Municipales y Global ha permitido a los vecinos de las tres calles afectadas comprobar cómo sería vivir sin el paso continuo de estos vehículos por el interior de la zona. Según los residentes, la medida provisional ha reducido el ruido, las vibraciones y las molestias asociadas al tráfico, hasta el punto de recuperar el descanso y poder abrir de nuevo las ventanas.

Obras de asfaltado en Guanarteme. / José Pérez Curbelo

La reivindicación no plantea trasladar el problema a calles cercanas, sino estudiar itinerarios alternativos que eviten el paso de las guaguas interurbanas por el interior del barrio. Según los cálculos vecinales, unas 150 guaguas circulan a diario por estas vías, una situación que consideran incompatible con el descanso, especialmente durante la noche, y que también relacionan con el deterioro del pavimento y la calidad del aire. Los vecinos sostienen que el desvío actual demuestra que técnicamente es posible sacar parte del tráfico pesado del barrio.