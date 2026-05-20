Las Palmas de Gran Canaria convoca visitas al quiosco de la Alameda de Colón antes de licitar su explotación como bar

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, ha convocado visitas al quiosco municipal de la Alameda de Colón para personas y empresas interesadas en optar a la futura concesión administrativa para su explotación como bar cafetería.

Según el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la intención es que, antes de abrir el plazo de presentación de proposiciones, quienes quieran concurrir puedan conocer las instalaciones. El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, señala que la visita permitirá “preparar adecuadamente su oferta” tras ver el estado y las características del inmueble.

Cómo inscribirse en la visita

Para participar, será necesario remitir un correo electrónico a serviciodepatrimonio@laspalmasgc.es con los datos de contacto: denominación social, NIF, correo electrónico, teléfono y persona de contacto. El plazo máximo para enviar la solicitud es de cinco días naturales desde la publicación del anuncio. Una vez recibidas las comunicaciones, el Servicio de Patrimonio informará de la fecha y la hora de la visita.

El Consistorio ha destinado 42.771 euros a la mejora y el acondicionamiento del quiosco. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la impermeabilización de la cubierta, la sustitución de puertas, la reparación del interior del inmueble y la renovación de las escaleras de acceso al sótano.

Duración de la concesión y canon

La concesión administrativa prevista tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de una prórroga por un periodo adicional igual. El canon anual mínimo establecido asciende a 8.843,04 euros.

El plazo para la presentación de proposiciones será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.