Las Palmas de Gran Canaria lleva sus políticas de bienestar a la red europea de servicios sociales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha participado esta semana en la 34ª edición de la European Social Services Conference (Essc 2026), organizada por la European Social Network, en La Valeta (Malta), considerada el principal foro europeo sobre políticas y servicios sociales públicos.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, formaron parte de la representación municipal presente en el encuentro internacional, que reúne a responsables políticos, personal técnico, investigadores y entidades sociales de distintos países europeos.

Vargas destacó que participar en este tipo de foros supone una "oportunidad" para seguir compartiendo experiencias y conocer nuevas herramientas y modelos de intervención social que permitan continuar mejorando la atención que el Consistorio presta a la ciudadanía.

Pioneros en Canarias

La participación de Las Palmas de Gran Canaria en esta conferencia se da tras la incorporación del Ayuntamiento a la European Social Network el pasado mes de abril, convirtiéndose en el primer ayuntamiento de Canarias en integrarse a esta red europea especializada en políticas sociales y servicios públicos.

Durante las jornadas han tenido lugar sesiones plenarias, conferencias y espacios de trabajo centrados en los retos actuales de los sistemas públicos de bienestar, el fortalecimiento de la atención comunitaria, la inclusión social, los cuidados, el envejecimiento y la transformación digital de los servicios públicos.

Asimismo, la programación del encuentro también ha abordado nuevas fórmulas de cooperación entre administraciones y entidades sociales, así como el intercambio de experiencias innovadoras desarrolladas en diferentes ciudades y territorios europeos para mejorar la atención a la ciudadanía.