Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus Ultra CanariasUD Las PalmasSurfista canario en MaldivasGuaguas GuanartemeDavid PalomoGestión de aeropuertosVisita del papa a Gran Canaria
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria lleva sus políticas de bienestar a la red europea de servicios sociales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el primer municipio de las Islas integrado en la European Social Network

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, durante su participación en el evento.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, durante su participación en el evento. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha participado esta semana en la 34ª edición de la European Social Services Conference (Essc 2026), organizada por la European Social Network, en La Valeta (Malta), considerada el principal foro europeo sobre políticas y servicios sociales públicos.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, formaron parte de la representación municipal presente en el encuentro internacional, que reúne a responsables políticos, personal técnico, investigadores y entidades sociales de distintos países europeos.

Vargas destacó que participar en este tipo de foros supone una "oportunidad" para seguir compartiendo experiencias y conocer nuevas herramientas y modelos de intervención social que permitan continuar mejorando la atención que el Consistorio presta a la ciudadanía.

Pioneros en Canarias

La participación de Las Palmas de Gran Canaria en esta conferencia se da tras la incorporación del Ayuntamiento a la European Social Network el pasado mes de abril, convirtiéndose en el primer ayuntamiento de Canarias en integrarse a esta red europea especializada en políticas sociales y servicios públicos.

Durante las jornadas han tenido lugar sesiones plenarias, conferencias y espacios de trabajo centrados en los retos actuales de los sistemas públicos de bienestar, el fortalecimiento de la atención comunitaria, la inclusión social, los cuidados, el envejecimiento y la transformación digital de los servicios públicos.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la programación del encuentro también ha abordado nuevas fórmulas de cooperación entre administraciones y entidades sociales, así como el intercambio de experiencias innovadoras desarrolladas en diferentes ciudades y territorios europeos para mejorar la atención a la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  4. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  5. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  6. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  7. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
  8. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos

Las Palmas de Gran Canaria lleva sus políticas de bienestar a la red europea de servicios sociales

Las Palmas de Gran Canaria lleva sus políticas de bienestar a la red europea de servicios sociales

El proyecto estrella de Carolina Darias para el Guiniguada vuelve a pasar por el filtro de los arquitectos

El proyecto estrella de Carolina Darias para el Guiniguada vuelve a pasar por el filtro de los arquitectos

Las Palmas de Gran Canaria convoca visitas al quiosco de la Alameda de Colón antes de licitar su explotación como bar

Las Palmas de Gran Canaria convoca visitas al quiosco de la Alameda de Colón antes de licitar su explotación como bar

La gran reforma que llega a la Ciudad Deportiva Gran Canaria: gimnasio, pista nueva y luces LED

La gran reforma que llega a la Ciudad Deportiva Gran Canaria: gimnasio, pista nueva y luces LED

"Aquí no matamos a nadie por pura suerte": las obras en la estación del Teatro generan confusión entre los peatones

"Aquí no matamos a nadie por pura suerte": las obras en la estación del Teatro generan confusión entre los peatones

Localizado en Telde tras huir de un accidente entre un coche y una moto en Belén María

Localizado en Telde tras huir de un accidente entre un coche y una moto en Belén María

Cuatro años de cárcel por dar una paliza a un joven en una reyerta en la zona Puerto

Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica, denuncia la falta de coordinación interinstitucional en Canarias: "Esto no pasa en otras comunidades"

Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica, denuncia la falta de coordinación interinstitucional en Canarias: "Esto no pasa en otras comunidades"
Tracking Pixel Contents