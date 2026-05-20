El proyecto estrella de Carolina Darias para el Guiniguada vuelve a pasar por el filtro de los arquitectos

El futuro paseo del Guiniguada sigue a la espera de materializarse. Mientras tanto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC) ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria toda la documentación referente al concurso de proyectos para transformar la GC-110 y su entorno a su paso por Triana y Vegueta. Este proceso selectivo tuvo lugar en la primera mitad del año pasado y no ha estado exento de polémica, aunque, por el momento, el gobierno de Carolina Darias ha logrado sortearlas todas.

El paseo del Guiniguada de las artes y la cultura canaria es uno de los proyectos estrella del mandato de Carolina Darias. La idea será transformar en un espacio más amable la vieja autovía. La propuesta ganadora del concurso en mayo del año pasado fue AWA, del estudio catalán Batlle i Roig Arquitectos. El proceso fue objeto de crítica por parte del Colegio grancanario bajo su anterior dirección y también se ha encontrado con la impugnación por parte de uno de los estudios que participaron en el mismo.

Actas de deliberación del jurado

Los arquitectos han solicitado en esta ocasión la valoración de las propuestas firmada por todos los miembros del jurado con el propósito de conocer las actas de la deliberación, en la que se recogen los motivos justificativos de las puntuaciones emitidas. El orden de preferencia de las propuestas y que no está publicado porque, según indican, en la cláusula 18 de las bases se trata de información confidencial. Así como el resto de actas que no han sido publicadas.

El actual decano del COAGC, Ovidio Macho, aboga "garantizar la máxima transparencia" en el proceso. Macho indica que la nueva directiva llegó "hace tres meses" a su puesto y que no tiene una postura oficial sobre el concurso de proyectos, puesto que este terminó previamente. "Queremos estar siempre en todos los actos que tengan que ver con la arquitectura, para que sean transparentes y nítidos", puntualizó, "al final beneficia al administrador, al administrado y a todos los ciudadanos".

El proyecto AWA para el Guiniguada, en imágenes / La Provincia

La idea es que puedan salir publicados aquellos documentos todavía sigan ocultos. El concurso de proyectos del Guiniguada fue convocado en junio de 2024. En una primera criba, fueron seleccionadas seis de las diez propuestas presentadas. Tras un proceso de participación ciudadana, un jurado de expertos internacionales valoró el conjunto de todas ellas en mayo del año pasado. Finalmente, se dio a conocer el anteproyecto ganador, AWA.

Portela, disconforme

El concurso terminó en polémica. El estudio Portela International Arts & Architects mostró su disconformidad desde el primer momento. En junio, tras conocerse el nombre del equipo que estaba detrás de la propuesta ganadora, los gallegos acudieron al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. En este caso, cuestionaron supuestas "irregularidades" en el proceso de selección organizado por el Ayuntamiento.

Portela puso en cuestión la composición del jurado, que el Ayuntamiento publicara los resultados del proceso de participación ciudadana antes de producirse la deliberación del jurado -lo que podría haber comprometido la imparcialidad del fallo-, además de una falta de justificación de las puntuaciones otorgadas. Este último punto coincide con una de las reclamaciones que está realizando ahora el Colegio de Arquitectos al Consistorio capitalino.

Vía judicial

A continuación, decidieron acudir a la vía judicial. En agosto presentaron una denuncia ante la Fiscalía por un presunto caso de corrupción. Finalmente, el Ministerio Público archivó la denuncia por corrupción el pasado mes de marzo al descartar responsabilidades penales por parte de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, aunque ha abierto la puerta a la vía contenciosa por posibles irregularidades administrativas.

El estudio Batlle i Roig elaboró el anteproyecto en colaboración con los estudios canarios Ic3 Ingenieros consultores y el estudio MPC Arquitectos. Esto último también ha sido criticado por parte de Portela, dado que los nombres de estos colaboradores no se dieron a conocer hasta después de terminar el proceso.