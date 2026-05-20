“Prudencia institucional”: el mensaje del Jimena Delgado a Carolina Darias ante el último año de mandato

El Partido Popular ha pedido a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que actúe con “prudencia institucional” cuando resta aproximadamente un año para el final del mandato municipal, previsto para mayo de 2027. La portavoz popular, Jimena Delgado, vincula esta petición a la movilización vecinal celebrada el día anterior frente a las Oficinas Municipales, convocada bajo el lema Por la ciudad que nos merecemos.

Delgado sostiene que esa protesta refleja un malestar creciente en distintos barrios de la capital y una pérdida de confianza en el gobierno municipal. La portavoz del PP atribuye ese descontento a problemas relacionados con la limpieza, la seguridad, el deterioro de espacios públicos, la gestión de servicios básicos y la falta de “diálogo real” con los vecinos.

Quejas en varios barrios

El PP sitúa la movilización de esta semana dentro de una secuencia de reclamaciones vecinales y sectoriales registradas en los últimos meses. Delgado citó las quejas en La Isleta por movilidad y seguridad, la inquietud en Las Torres por el planeamiento y posibles expropiaciones, las protestas en Schamann tras el asesinato de Vicente Reyes para reclamar más presencia policial, y las denuncias de inseguridad en Tafira.

La portavoz también aludió a las advertencias de sindicatos de la Policía Local y de Bomberos sobre carencias de personal, medios y organización. A su juicio, estos episodios dibujan una ciudad “cansada” y con una percepción creciente de falta de respuesta institucional ante problemas cotidianos.

Prudencia ante decisiones estratégicas

Con ese contexto, el PP reclama al grupo de gobierno que no impulse decisiones estratégicas “irreversibles” o con efectos económicos, urbanísticos o administrativos que condicionen el futuro de la capital más allá de mayo de 2027. Delgado precisa que su planteamiento no pasa por paralizar la administración ordinaria, sino por evitar acuerdos que limiten el margen de actuación de la próxima corporación municipal.

Entre los ejemplos citados por la portavoz figura el plan de subvenciones aprobado la pasada semana, al que atribuye por primera vez un horizonte plurianual hasta 2028. Para el PP, ese tipo de decisiones debe abordarse con especial cautela en la recta final del mandato.

El último tramo del mandato

Delgado enmarca su crítica en el desgaste del actual gobierno municipal, al que vincula con “tres mandatos consecutivos” del pacto entre PSOE, Podemos y Nueva Canarias. La portavoz popular pidió a Darias que “escuche el clamor de los barrios” y revise la forma en que el Ayuntamiento está respondiendo a las demandas vecinales.

La petición del PP sitúa el debate político en el último año antes de las elecciones municipales de 2027: la frontera entre la gestión ordinaria que debe seguir funcionando y las decisiones de largo recorrido que, según la oposición, deberían quedar fuera de una etapa final de mandato.