El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde comer parrillada argentina sin límites por 35 euros

Los amantes de las carnes a la brasa tiene una propuesta gastronómica en Las Palmas de Gran Canaria que no pueden dejar de probar. Se trata de Tierra de Fuegos, un establecimiento especializado en parrilladas argentina que ofrece buffet libre de carnes y diferentes entrantes en un ambiente pensado para desconectar y disfrutar sin prisas.

Los creadores de contenido @descubreconc lo han visitado y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Se te va a caer la baba viendo como lo preparando todo delante tuya", aseguran.

El buffet no solo incluye carnes

La propuesta incluye buffet libre con diferentes tipos de carnes a la brasa y entrantes para que los comensales vayan abriendo el apetito antes de pasar al plato fuerte. El menú incorpora buffet libre de carne, ensalada, tabla de quesos, papas fritas naturales y una bebida por 35 euros. "Por si te parece poco" también probaron las empanadas argentinas caseras.

Una opción el la capital para quienes busquen disfrutar de una buena parrillada argentina y unos entrantes que conquistan en cada bocado.

Parrillada al estilo argentino

Uno de los aspectos que más llama la atención es que gran parte de la preparación se realiza a la vista de los clientes y la carne se sirve en parrillas individuales para que conserve el calor durante toda la comida. Diferentes cortes de carnes, chorizo, morcilla y piña, son algunos de los productos que suelen disfrutar los comensales.

Eventos y celebraciones

Tierra de Fuego también organiza catering de bodas, eventos y fiestas privadas, diferentes celebraciones en las que puedes disfrutar de una parrillada argentina.

Se encuentra en la calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con terraza exterior y parking disponible en el club de golf. "Esta experiencia nos ha parecido un espectáculo y teníamos que compartirla sí o sí", concluyen.