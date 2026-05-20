Taz Skylar, Sanji en ‘One Piece’, se rinde ante el funambulista canario David Palomo: “Quiero entrenar con él”

Canarias no estaba preparada para este nivel de fantasía deportiva, pero ha ocurrido. El actor canario Taz Skylar ha visto el reportaje de LA PROVINCIA/DIARIO LAS PALMAS sobre David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria, y ha reaccionado como reaccionaría cualquiera con un "mínimo de sangre en las venas y una pizca de sentido común": “quiero entrenar con el! K alguien me lo presente”.

Y claro, dicho así, la cosa no puede quedar en un simple comentario. Eso ya es casi una orden institucional, una alerta de interés general y, si nos apuran, el inicio de una película de entrenamiento con vistas al Atlántico, músculos en combustión y alguien diciendo al fondo: “una repetición más, mi niño”.

El protagonista de esta historia es David Palomo, campeón del mundo y dueño de una frase que ya merece camiseta, taza y probablemente mural: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”. Hay quien se siente poderoso después del segundo café de la mañana. Otros cuando encuentran aparcamiento en la zona de Mesa y López. Palomo, directamente, cuando está suspendido en el aire entrenando como si la gravedad fuera una sugerencia y no una ley física.

El reportaje lo sitúa entrenando en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria, que ya de por sí suena a escenario de videojuego: vistas espectaculares, viento con personalidad propia y un deportista haciendo cosas que el ciudadano medio solo contempla cuando intenta subir la compra sin ascensor.

Ahí aparece Taz Skylar, ve la escena y no duda. Nada de “qué interesante”, nada de “gran reportaje”, nada de emoji de aplausos y a seguir. El actor, conocido por su actuación como Sanji, en la serie de Netflix 'One Piece' fue al grano: "quiere entrenar con él y necesita que alguien haga de Cupido deportivo". Si estoy ocurriera, Canarias, además, de tierra de volcanes, papas arrugadas, ahora también de 'contactos urgentes' para entrenamientos imposibles.

Taz Skylar, modo alumno aplicado

La frase de Taz tiene algo maravilloso porque mezcla admiración, ganas y ese punto de caos lingüístico que solo tienen los mensajes escritos con emoción verdadera. Ese “K alguien me lo presente” no es un error: es velocidad, es 'modismo' de redes. Es el dedo corriendo más que la cabeza. Es un “no tengo tiempo para escribir ‘que’, estoy ocupado visualizándome colgado de una estructura haciendo dominadas como si no hubiera mañana”.

La escena es fácil, todo es cuestión de imaginar: Taz llega con energía de protagonista, David Palomo lo mira con tranquilidad de campeón mundial y le dice: “Vamos a empezar suave”. Y “suave”, en el idioma de esta gente, probablemente significa algo que para el resto de mortales requeriría testamento, fisioterapeuta y una llamada previa a la familia. Porque una cosa es querer entrenar con un campeón del mundo y otra muy distinta es descubrir que el calentamiento ya parece una prueba final. El ciudadano común calienta girando los tobillos. Palomo, seguramente, calienta desafiando a Newton.

El crossover que Canarias merece

Lo genial del asunto es que este comentario ha unido dos mundos que en realidad no estaban tan lejos: el del espectáculo y el del deporte llevado al límite. Por un lado, Taz Skylar, actor canario con proyección internacional y una actitud de “yo me apunto”. Por otro, David Palomo, deportista de élite que entrena en un entorno tan espectacular que parece diseñado por alguien que dijo: “¿Y si hacemos un gimnasio, pero más épico?”.

Canarias podría estar ante el nacimiento de una nueva modalidad: entrenamiento cinematográfico en altura. Solo faltarían una cámara lenta, música intensa y alguien gritando desde abajo: “¡Taz, no mires al suelo!”. Aunque, siendo sinceros, lo más probable es que el suelo mire a Taz.

La pregunta ahora es evidente: ¿quién los presenta? Porque la petición está hecha. El actor ha levantado la mano. El campeón ya tiene historia, altura y superpoderes. Solo falta el intermediario, esa figura heroica que diga: “David, este es Taz; Taz, este es David; y yo me voy porque no pienso hacer abdominales”.

Al final, esta pequeña reacción resume muy bien una cosa: Canarias tiene talento, paisaje y personajes capaces de convertir un entrenamiento en noticia viral. Un campeón del mundo entrenando sobre Las Palmas de Gran Canaria ya era una imagen potente. Si además un actor canario pide que se lo presenten para entrenar con él, la historia sube varios niveles.

Ahora queda esperar. Quizá todo termine en una sesión conjunta, en agujetas memorables o en una frase aún mejor que la primera. Pero una cosa está clara: si Taz Skylar acaba entrenando con David Palomo, Canarias no solo tendrá un encuentro deportivo. Tendrá una escena digna de estreno. Y con vistas.