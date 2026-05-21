Casi 59.000 euros anuales de sueldo: el Puerto de Las Palmas busca un jefe para su unidad de medioambiente
El nuevo puesto de Jefatura de División de Medio Ambiente requerirá experiencia en sostenibilidad, cambio climático y contaminación marina, entre otras funciones
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha convocado un proceso selectivo para cubrir una plaza fija de Jefatura de División de Medio Ambiente, un puesto estratégico dentro de la estructura directiva del organismo y cuya retribución anual puede alcanzar cerca de 59.000 euros brutos, que tiene sede en el Puerto de Las Palmas, y que está ocupado en este momento por uno de los trabajadores de la institución.
La convocatoria establece que la selección se realizará mediante concurso de méritos, un sistema en el que se valorará especialmente la experiencia profesional, la formación especializada y las competencias técnicas vinculadas al ámbito ambiental y portuario.
Funciones ambientales en los puertos
El puesto, adscrito a la Dirección y dependiente del Área de Sostenibilidad Ambiental y Estrategia Energética, tendrá como misión principal supervisar y coordinar las políticas ambientales de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Entre sus funciones destacan el seguimiento de la calidad ambiental del entorno portuario, la implantación de sistemas de gestión ambiental, la supervisión de residuos y vertidos, así como la elaboración de planes vinculados a sostenibilidad, cambio climático y contaminación marina.
También deberá coordinar actuaciones relacionadas con el suministro de combustible, planes de contingencia frente a contaminación accidental, memorias de sostenibilidad y colaboración con Capitanía Marítima y otras administraciones públicas.
Salario, jornada y condiciones del puesto
La plaza corresponde a personal laboral fijo excluido de convenio y contempla una jornada completa de 37,5 horas semanales, además de disponibilidad plena y localización mediante teléfono móvil. El salario aproximado asciende a 58.794,98 euros brutos anuales, incluyendo conceptos variables, indemnización por residencia y beneficios en especie como seguro médico y de accidentes.
Requisitos para optar a la plaza
Para optar al puesto será obligatorio contar con titulación universitaria de nivel MECES 2 o superior y acreditar al menos cuatro años de experiencia profesional en gestión ambiental, residuos, auditoría o consultoría ambiental, especialmente en ámbitos portuarios, marítimos, petroquímicos o de servicios ambientales. Además, se exige carné de conducir tipo B, disponibilidad horaria y conocimientos de español en nivel B2 para aspirantes extranjeros.
Puntuación y valoración de méritos
El proceso selectivo otorgará hasta 100 puntos, distribuidos entre formación académica y complementaria, experiencia profesional y valoración de competencias personales. La experiencia en el Sistema Portuario Estatal será especialmente valorada, con una puntuación de 0,50 puntos por cada mes trabajado.
La convocatoria también concede relevancia a másteres y formación especializada en sostenibilidad, gestión ambiental, auditorías ISO 14001, economía circular, contratación pública o gestión portuaria, así como a la acreditación de idiomas.
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