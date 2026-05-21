Un artista canario convierte una pared gris de Tomás Morales en una explosión de color

Arenales va camino de convertirse en un museo al aire libre. La medianera sobre la gasolinera del paseo de Tomás Morales da buena cuenta de ello desde hace unos días. Tonos en azul, amarillo y rojo componen Oda al Atlántico, un mural de gran formato que pretende hacer homenaje al escritor canario que da nombre a la calle. El artista Daniel Rodríguez ha transformado este espacio urbano dentro del proyecto ArenArte, con el cual se pretende transformar este barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Una obra que, dada su ubicación, no ha estado exenta de dificultad y complejidad dada su ubicación junto a una gasolinera.

"¿Por qué escogimos ese poema? Porque habla muy específicamente del mar", apunta Rodríguez. En el mural está representada una mujer tumbada a lo largo de la fachada, de tal manera que se ve envuelta por ese océano. "Al ser una obra de gran formato, tienes más recursos para inspirarte de ello", matiza. Una fuente de creatividad que se vería complementada con la obra de Néstor Martín Fernández de la Torre, coetaneo de Tomás Morales.

'Las rosas de Hércules'

"De Néstor vemos el virtuosismo de los cuerpos, de manera curva, y esa exaltación de la naturaleza", expresa. Y es que la composición se ve complementada con elementos como los peces en distintas gamas de colores, lapas y otros maricos en ese mar envuelto por un ocaso. Las rosas tampoco pueden faltar en un homenaje a un poema que forma parte de Las rosas de Hércoles, obra cumbre de Tomás Morales. Una especie de gloria, como dictan otros de los poemarios del autor.

Necesitaron una grúa con la que sortear la gasolinera, de la que aprovecharon su horizontalidad

El mural, situado en la esquina con la calle Obispo Encina, se ha visto condicionado por la gasolinera que lo acompaña. El equipo artístico ha tenido que lidiar con un largo proceso para contar con todas las garantías de seguridad que requieren este espacio. "Fue muy complicado porque, aparte de la cuestión técnica, hablamos con los propietarios, en principio queríamos la pared entera, pero al final solo conseguimos a tiempo esta propiedad", cuenta.

A continuación tocó lidiar con los permisos para trabajar en la gasolinera, al ser esta una zona con "atmósfera explosiva". Y tras la restauración de la medianera, tocó ponerse manos a la obra. Para ello, necesitaron una grúa con la que poder sortear el techo de la gasolinera, de la que aprovecharon su horizontalidad para adaptar la obra. "Las piernas de la mujer se tuvieron que hacer varias veces", cuenta. Este trabajo salió de la mano de Samuel González y Teresa Valera, pintores verticales, y de la arquitecta Susana Quintana.

Dados los 23 metros que mide la fachada, frente a los 13 que conseguía adentrarse la grúa, la parte más complicada fue la del ocaso, la más alejada. Una vez realizado este trabajo con arneses, colgados desde la azotea de la vivienda, tocó hacer la parte con más detalles. "Aquí estuve trabajando durante tres semanas", cuenta Rodríguez, "con la ayuda de Samu, estuvimos rehabilitando, dibujando y pintando, dando todas las texturas posibles".

La asociación de vecinos invita a invertir en arte en el barrio «con más murales y proyectos»

Esta obra marca un antes y un después en el perfil de esta céntrica calle de Las Palmas de Gran Canaria. Una vecina del número 73 de Carvajal no dudó a la hora de parar este jueves al pintor para pedirle que continuara. Y es que el lado de la medianera que da hacia la calle Carvajal marca ahora el contraste. "La idea era hacer una obra conjunta en los dos lados, pero para cuando conseguimos el permiso de la comunidad ya teníamos el plan de seguridad para un solo lado", explica.

Proyecto ArenArte

Esta obra forma parte del proyecto ArenArte, el cual busca rehabilitar el entorno urbano de este barrio capitalino. El propio Daniel Rodríguez ya cuenta con un mural en el centro cívico Suárez Naranjo, a escasos metros. En este caso, la obra está dedicada a Pamochamoso, soldado de las milicias canarias del siglo XVI. Además, en la misma manzana, los alumnos del CEIP Nanda Cambres han pintado los muros exteriores de su centro.

"Este proyecto va a dotar al barrio de murales para dignificarlo, darle color y que la gente salga a la calle con una sonrisa", apunta Domingo Santana, presidente de la asociación Pamochamoso-Arenales, "animo al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento a que inviertan en arte y cultura en el barrio con más murales y otros proyectos". Y es que los propios propietarios del número 12 de Obispo Encina afirman que ahora son "la envidia del barrio".