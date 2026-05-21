“No conocerán el nuevo Centro Insular de Deportes”: así avanza la reforma de 19 millones

Las obras del Centro Insular de Deportes avanzan a buen ritmo. Cuando ya se ha superado el 60% de la ejecución de los trabajos, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, confió en que al menos la zona de la cancha esté finalizada en diciembre. "Es muy probable que pasadas las fiestas del Pino, tanto el techo, como las gradas y todas las lamas del exterior ya estén puestas". Añadió, incluso, que para entonces "ya se podría jugar aquí un partido baloncesto".

Aun así, mantuvo sus reservas respecto la competición de los clubes profesionales. "Para eso hay que esperar un poco más, para el primer trimestre de 2027 se podrá utilizar deportivamente para lo que es toda la actividad físico-deportiva". Y esa la fecha prevista para su finalización: marzo de 2027.

Avance de la cancha deportiva, con el techo de bambú y, al fondo, el refuerzo para evitar que la acústica salga del recinto. / J.PEREZ CURBELO

La estructura deportiva, con más de 30 años de existencia, afronta la parte final de su reforma, para la que ha contado con un presupuesto de más de 19 millones de euros. La obra, a cargo de la empresa Construplan, sigue cumpliendo los plazos previstos.

El objetivo del proyecto ganador 'Mirando al Mar’, ha sido transformar por completo uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la Isla. Así lo resaltó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la visita a las obras.

Obras en el Centro Insular de Deportes en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

"Aquí está una parte de la memoria y de la historia de esta isla y de esta ciudad durante muchísimas décadas, que forma parte del imaginario de la ciudadanía, donde durante todo el año, cada día, miles de personas acuden a realizar distintas actividades".

La piscina y el gimnasio en un nuevo edificio

Entre las novedades que contemplan las obras de reforma del Centro Insular de Deportes está la construcción de un nuevo edificio que albergará la piscina y zona de agua, además del gimnasio. "Ahora la piscina pasa a cota cero, algo que es clave para todo tipo de usuarios", subrayó Aridany Romero. Una zona de agua en la que se contarán, además, con opciones para rehabilitación.

La segunda y tercera planta estarán destinadas al gimnasio, salas polivalentes y oficinas. "Cuando los usuarios habituales y los deportistas entren, muy probablemente no conozcan el nuevo Centro Insular de Deportes, y en eso consistía", subrayó.

Lo más visible, su nueva piel. Desde la Avenida Marítima se puede observar ya la estética y el diseño con el que se va a caracterizar, ganando la vista al mar y a las calles de la ciudad, incluso cuando se esté realizando la actividad física. "Las lamas de bambú están especialmente diseñadas y creadas para entornos agresivos como en el que nos encontramos, desde la salinidad, la cercanía con el mar, los episodios de calima y el propio entorno portuario". Un elemento que, además facilita las labores de limpieza. "Creo que hemos acertado haciendo un híbrido entre lo que es la estructura y la fachada".

Estructura del nuevo edificio que albergará la piscina en la cota cero y el gimnasio y las salas polivalentes en el segundo y tercer piso. / J.PEREZ CURBELO

Las lamas de bambú están especialmente diseñadas para entornos agresivos como este donde existe cercanía al mar, la salinidad y episodios de calima Aridany Romero — Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria

Sin problemas de ruidos para los vecinos

El también presidente del Centro Insular de Deportes, Aridany Romero, subrayó que aunque la acústica no había sido un problema con los vecinos antes de la reforma, "ahora lo será todavía menos". Los trabajos han incluido modificaciones pactadas con los residentes del edificio de viviendas más cercano. "Nuestra intención desde el minuto uno ha sido que no genere ninguna distorsión ni problema a los vecinos y vecinas que aquí residen".

Aunque no estaban previstas en el concurso, los técnicos de Construplan las han incorporado para "mitigar" las ondas de sonido, "para que puedan quedar dentro del recinto". A la reforma se añadió una ondulación de las gradas para que esas ondas sean absorbidas por ellas.

Capacidad para más abonados

La capacidad de aforo seguirá siendo casi la misma, incrementa solo en casi 100 asientos, por lo que quedará con espacio para 3.500 espectadores, aunque el aumento de asistentes nunca fue el objetivo de la reforma.

El que sí se verá aumentado será la capacidad de abonados. De 3.500 personas, ahora se podrán superar los 5.000 usuarios que, teniendo en cuenta que no todos acuden a diario, la oferta de la práctica deportiva beneficiará a muchas más personas.

De esta manera, el Centro Insular de Deportes, se vuelve a parecer cada vez más a ese lugar de encuentro y de práctica deportiva que siempre le ha caracterizado.