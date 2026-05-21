El dragado de las piscinas de La Laja vuelve a salir a licitación tras quedar desierto tres veces

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto la licitación para las obras de limpieza de áridos sumergidos y acondicionamiento de las piscinas de La Laja, con un presupuesto base de 131.492 euros. El proyecto busca garantizar la seguridad y el confort de los bañistas mediante el dragado de los vasos de este equipamiento costero. Esta es la cuarta vez que estos trabajos salen a licitación en los últimos cinco años.

La actuación, tramitada mediante un procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo retirar los sedimentos y áridos acumulados en el interior de las piscinas debido a la acción de las mareas y los temporales marítimos. Los trabajos incluyen tareas de dragado y bombeo para restaurar el calado original de las tres piscinas existentes en la zona.

El concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, destacó la importancia de este nuevo paso tras quedar desierta la licitación en tres ocasiones anteriores. “Tal y como nos comprometimos, hemos iniciado este nuevo expediente con mejoras técnicas para asegurar que el dragado se realice de forma efectiva”, señaló, y recordó que este entorno es un espacio público muy utilizado por la ciudadanía del Cono Sur y de toda la capital.

Dragado mediante succión

Para evitar que la licitación vuelva a quedar desierta, el Ayuntamiento ha triplicado el presupuesto con respecto a la última convocatoria y permitirá que el dragado se realice mediante succión, garantizando así su viabilidad técnica. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas económicas y la documentación administrativa hasta el 10 de junio de 2026 a las 15:00 horas. El plazo de ejecución previsto es de un mes a partir de la adjudicación y formalización del contrato.

Esta intervención forma parte de los planes de mejora integral del entorno de La Laja, que incluyen rehabilitación de pavimentos, ampliación de solariums y mejoras en los accesos peatonales, reafirmando el compromiso municipal por mantener el litoral en condiciones óptimas de sostenibilidad y calidad. Este proyecto complementario para renovar este entorno del litoral capitalino también ha quedado desierto varias veces, la última en abril.