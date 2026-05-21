Una jornada pionera en Gran Canaria visibiliza la investigación contra el cáncer en Canarias, falta de financiación: "El dinero de hoy ayudará a los pacientes del mañana"

Ciencia y esperanza se dieron cita este jueves en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Canarias organizó unas jornadas pioneras para visibilizar la labor investigadora en el Archipiélago al respecto de esta enfermedad, la cual continúa teniendo falta de financiación. "El dinero de hoy ayudará a los pacientes del mañana", aseveró el presidente de la AECC en Las Palmas, Pedro Lara.

Ocho investigadores canarios ahondaron en la realidad que vive el sector científico que lucha día a día contra una de las principales causas de mortalidad en el mundo, desde dos perspectivas: por un lado, el apoyo al talento joven de las Islas y, por otro, a proyectos ya consolidados desde sus retos, avances y perspectivas de futuro. También se hizo el acto de entrega de un diploma a dos jóvenes profesionales oncológicos recientemente becados por la entidad.

La AECC destina 3 millones de euros a la ciencia contra el cáncer en Canarias

Más de cincuenta investigadores, representantes de entidades y sanitarios se reunieron para abordar los avances científicos y retos actuales en el ámbito de la oncología. El simposio contó, además de con la presencia del presidente de la AECC, con la directora de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, Antonia María Pérez; la directora de Divulgación Científica de Fundación Científica, Naiara Cambas y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván. Los dos últimos fueron los encargados de entregar el reconocimiento a Jessel Ayra y Silvio Galeano, beneficiarios de una ayuda postdoctoral y otra de formación clínica, respectivamente.

El presidente Lara resaltó durante el acto de apertura que la jornada tiene un gran valor para resaltar que la investigación contra el cáncer no consiste "sólo en escribir artículos", sino que hay muchos pacientes detrás que esperan que sus resultados "puedan cambiar su vida". En esa línea, destacó los recursos financieros que la AECC destina a la causa: tres millones de euros en Canarias y cincuenta en toda la geografía nacional.

Si queremos fidelizar a los investigadores, necesitamos que tengan estabilidad Naiara Cambas — directora de Divulgación Científica de Fundación Científica

El apoyo de la asociación se enfoca en la "investigación básica", es decir, la que se realiza en los laboratorios. Lara contó que esta decisión viene incentivada porque, por un lado, los ensayos clínicos ya cuentan con una gran financiación por parte de las instituciones y que, por otro, porque esta primera actividad científica es la "menos vistosa" y la que cuenta con un mayor nivel de precariedad en lo que a las condiciones de los investigadores se refiere.

"Sus resultados no tienen que ser inmediatos, pero hay que crear las bases para el futuro", matizó el presidente, que añadió que el objetivo que persigue la AECC es elevar la tasa de supervivencia oncológica al 70% para el 2030.

Apoyar el talento investigador

La directora Cambas nombró la falta de apoyo económico como la principal barrera a la que se enfrentan los investigadores en la lucha contra el cáncer. El incremento de las dotaciones "podría acelerar" unos resultados científicos que avancen en la cura de una enfermedad en la que el tiempo es clave para la supervivencia. También es una forma de apoyar al talento, añadió, que no necesita dinero sólo para sus proyectos, sino para poder vivir: "Si queremos fidelizar a los investigadores, necesitamos que tengan una estabilidad y continuidad en su carrera".

En esta línea, Cambas puso en valor iniciativas como este simposio, que consideró fundamentales "para que la sociedad comprenda la importancia y relevancia" que tiene la investigación contra el cáncer y "la calidad investigadora que tenemos en España", algo fundamental para facilitar un mayor apoyo y obtener "más recursos y oportunidades para avanzar de una manera más sólida".

La colaboración entre instituciones sanitarias, entidades investigadoras y asociaciones de pacientes es un factor fundamental, según la directora Antonia María Pérez, para avanzar en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico. Además, aprovechó la ocasión para resaltar la calidad de la investigación que se realiza en el Archipiélago: "Muchas veces tendemos a pensar que la ciencia de vanguardia sólo ocurre en grandes capitales lejanas: hoy rompemos ese mito".

Finalmente, Pérez agradeció a todos los profesionales asistentes a la jornada una labor que, a pesar de su importancia, muchas veces no está reconocida por la sociedad. "Agradecemos su rigor, las horas invisibles en el laboratorio y el hecho de llevar el nombre de Canarias a la primera línea de la lucha contra el cáncer", concluyó. Una jornada de divulgación que, con el paso del tiempo, podría traducirse en vidas salvadas.