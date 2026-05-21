El nuevo catamarán de Baleària llega al Puerto de Las Palmas para impulsar la línea con Morro Jable

El fast ferri Mercedes Pinto que la compañía Baleària Canarias ha incorporado a su flota en el archipiélago canario llegó este viernes al Puerto de Las Palmas para llevar a cabo pruebas de mar y atraque y ser sometido a los ajustes necesarios antes de que empiece a realizar las rutas entre Las Palmas de Gran Canaria, Morro Jable y Tenerife. Será Zamakona Yards quien, a partir del lunes, ejecute las labores de mantenimiento o reparaciones necesarias para garantizar su maniobrabilidad en todos los recintos donde realizará escalas a partir del 5 de junio.

Más conectividad entre Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife

Con la incorporación de este buque a la flota, la compañía avanza en su objetivo de sumar unidades «más innovadoras y tecnológicamente avanzadas» y adaptadas a la demanda de movilidad de residentes, turistas y empresas logísticas.

Además, al recuperar las conexiones diarias entre Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable, al sur de Fuerteventura, devuelve al mercado canario la competencia en esta línea regular que se había perdido tras la crisis de Armas.

Una inversión de 128 millones

El Mercedes Pinto ha supuesto una inversión de 128 millones de euros y de acuerdo con los datos facilitados por la naviera, está equipado con motores duales preparados para operar con gas natural licuado y biogás, un combustible que la empresa califica como neutro en emisiones de dióxido de carbono. La compañía señala que trabaja para impulsar a medio plazo el desarrollo y suministro de combustibles sostenibles en el archipiélago, dentro de sus líneas de descarbonización del transporte marítimo.

El catamarán 'Mercedes Pinto', que unirá Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable, atracado en La Luz. / Andrés Cruz

Un catamarán inteligente de 35 nudos

El catamarán tiene 123 metros de eslora y 28 de manga, y una capacidad para transportar 1.200 pasajeros y 425 vehículos. Según informa la naviera, se trata de un smart ship, es decir, un barco inteligente que integra tecnología avanzada, inteligencia artificial y conectividad, lo que optimiza su navegación —que alcanza los 35 nudos—, reduce el consumo de combustible y mejora la experiencia de los viajeros.

Entre sus dotaciones figuran dos cubiertas con salones de butacas y salas VIP Premium, una terraza exterior, zonas de restauración, área infantil y espacios pet friendly para viajar con mascotas.

Un homenaje a Mercedes Pinto

Con su nombre, el barco rinde homenaje a Mercedes Pinto, la escritora, poetisa y pedagoga nacida en San Cristóbal de La Laguna, un gesto con el que la naviera quiere reforzar la relación con el patrimonio sociocultural canario e integrar en su flota referencias ligadas a la identidad y el talento local.

Baleària subraya que el transporte marítimo es un elemento relevante para la cohesión territorial y la actividad económica en Canarias, y que el nuevo fast ferri busca mejorar la conectividad con una oferta centrada en la fiabilidad operativa y la experiencia del pasajero.