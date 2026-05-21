Las Palmas de Gran Canaria crea una nueva empresa pública para agilizar el Servicio de Limpieza

Las Palmas de Gran Canaria impulsará la creación de una sociedad mercantil municipal para agilizar la gestión de los servicios de limpieza. La futura Sociedad Municipal de Higiene Urbana pretende actualizar la fórmula jurídica con la que opera actualmente la parte pública del servicio, basada en una regulación de la época franquista. Para ello, el Ayuntamiento ha elaborado un informe que justifica que esta opción es más eficiente y permitirá tomar decisiones con mayor rapidez en un área que se ha convertido en uno de los principales talones de aquiles del grupo de gobierno.

El Consistorio defiende que la nueva sociedad aportará mayor agilidad operativa y de gestión gracias a su régimen jurídico-privado. También subraya que permitirá una mayor flexibilidad para adaptar recursos y planificaciones, optimizar medios, incorporar innovación tecnológica y mejorar la dirección y coordinación del complejo sistema mixto con el que funciona actualmente el servicio municipal. El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, afirmó que la sociedad tendrá lo mejor de los dos mundos, es decir, control municipal sin renunciar a una organización empresarial más flexible. Según explicó, esta fórmula permitirá reducir la dependencia de contratos largos, prórrogas, modificaciones y grandes operadores. Además, facilitará la adaptación del servicio de limpieza y recogida de residuos a las exigencias de la economía circular, la recogida separada, la contabilidad de costes y la obligación de que la tasa refleje el coste real del servicio.

Dos operarios llevan un contenedor a un camión de basura en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

La mejora de la limpieza ha sido una de las principales reclamaciones vecinales en la capital grancanaria durante los últimos años. Los contratos del servicio se encuentran en situación de nulidad desde diciembre de 2020, un escenario que contribuyó al deterioro de la imagen de las calles. El Ayuntamiento ha tratado de aplicar diferentes medidas mientras prepara la licitación de los grandes contratos de recogida de residuos y limpieza viaria. El primero de ellos salió a concurso público en marzo de este año y todavía está pendiente de resolución. La actuación más contundente hasta ahora ha sido la aprobación de un contrato de emergencia para abordar los problemas de salud pública derivados de la falta de higiene.

Fórmula "inusual"

Con la creación de esta sociedad, el Ayuntamiento da ahora un paso más en el ámbito administrativo para modernizar el servicio. Hasta el momento, la parte pública funcionaba a través de un órgano especial creado en 1985, una fórmula "bastante inusual", según señaló el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola. "En España, hoy en día, es el único caso que queda y entendemos que encaja muy poco en un servicio que tiene que ser dinámico, flexible y eficiente, y que debe permitir contrataciones con cierta rapidez y estabilidad", valoró el edil. Ese órgano especial nació en los años 80 al amparo de una regulación de 1955, que configuraba este tipo de estructuras dentro de la administración. "Entenderán que, 71 años después, ha llegado la hora de actualizar", enfatizó Spínola.

Personal de limpieza viaria en la calle Triana. / Andrés Cruz

Los responsables municipales aclararon que lo habitual en las grandes ciudades españolas es que el servicio se preste de forma plenamente directa o indirecta. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, se mantendrá el modelo mixto actual. Por tanto, FCC Medio Ambiente, la empresa privada que opera parte del servicio, conservará sus funciones. El cambio afectará únicamente a la parte pública, que modificará su forma jurídica. "Cuando se presta de forma directa, los ayuntamientos han decidido que la fórmula adecuada es una sociedad mercantil", destacó Spínola. Entre las ciudades que han optado por este modelo figuran Sevilla, Córdoba, Málaga, Palma de Mallorca o Pamplona.

Los trabajadores públicos serán subrogados y mantendrán sus condiciones laborales. A partir de ahora, el Ayuntamiento abrirá una ronda de reuniones con la plantilla, los comités de empresa, los sindicatos y los grupos políticos para informarles del proceso. El inicio del informe que ha concluido la necesidad de crear esta nueva empresa fue aprobado en el Pleno en marzo de 2025, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox. El siguiente paso será llevar la medida de nuevo al Pleno antes de que termine junio para su aprobación definitiva. Aún queda por concretar el presupuesto con el que contará la futura sociedad, ya que, al encontrarse el proceso en una fase inicial, todavía no hay estimaciones económicas sobre la mesa.