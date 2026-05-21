Las Palmas de Gran Canaria cubre una plaza clave para fiscalizar contratos, pagos y cuentas públicas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha formalizado este jueves la toma de posesión de Noemí Naya como interventora general de la corporación municipal, después de su nombramiento por el sistema de libre designación, publicado el pasado 13 de mayo en el Boletín Oficial del Estado.

De la acumulación temporal al nombramiento definitivo

Naya ya desempeñaba las funciones de la Intervención General desde finales del pasado mes de diciembre mediante el sistema de acumulación, una fórmula prevista para garantizar el ejercicio de funciones reservadas a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional mientras se resolvía la provisión definitiva del puesto.

Una cobertura marcada por la carga de trabajo

Su llegada al Ayuntamiento capitalino se produjo en un momento de especial presión para el área económica municipal. La Intervención General y la Viceintervención se encontraban entonces vacantes, y el Consistorio justificó la necesidad de cubrir al menos uno de esos puestos por la “alta carga de trabajo” derivada del cierre del ejercicio presupuestario y de la tramitación de las cuentas de 2026.

Una modificación reglamentaria para permitir la compatibilidad

Para hacer posible su nombramiento temporal, el Ayuntamiento modificó el reglamento municipal que regula el manual de valoración de los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional. Hasta ese momento, la norma municipal exigía dedicación exclusiva e impedía la acumulación de puestos en distintas administraciones locales, aunque la legislación estatal sí contempla esa posibilidad bajo determinados requisitos.

Esa modificación permitió que Naya pudiera compatibilizar sus funciones en Las Palmas de Gran Canaria con su plaza como tesorera del Ayuntamiento de Arucas, obtenida de forma definitiva mediante concurso. Antes de asumir la acumulación en la capital grancanaria, renunció al puesto que venía desempeñando también en régimen de acumulación como interventora en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Una plaza clave para el control financiero municipal

El acto de toma de posesión ha estado presidido por la alcaldesa, Carolina Darias, y ha contado con la participación del concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola; la concejala delegada de Recursos Humanos, Esther Martín; la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez; y la concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, además de distintos miembros directivos del Consistorio.

Durante el acto, Darias destacó que el nombramiento contribuye a reforzar la estructura directiva municipal con un perfil técnico de amplia experiencia para una función considerada esencial en el funcionamiento interno del Ayuntamiento. La Intervención General es el órgano encargado del control financiero y de la fiscalización interna de la gestión económica municipal.

Trayectoria en órganos económicos locales

Naya es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional desde 2005 y cuenta con una amplia trayectoria en órganos económicos y financieros de entidades locales de la provincia de Las Palmas. A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades vinculadas a la intervención, la tesorería y la dirección de la gestión económico-financiera en ayuntamientos como Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Arucas, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.

Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña, ha completado su formación con cursos especializados en administración local, contratación pública, subvenciones, contabilidad y gestión financiera, impartidos por instituciones como el Instituto Canario de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Andaluz de Administración Pública. Entre esa formación figuran distintas jornadas sobre administración local y la VII Especialización en Gestión Financiera y Tributaria de Haciendas Locales.

Un área con convocatorias fallidas y vacantes

Su nombramiento definitivo llega después de varios intentos del Ayuntamiento por cubrir la plaza de Intervención General. Durante los últimos meses, en la provisión de este puesto y de otros cargos del área de control interno se habían sucedido convocatorias fallidas, desistimientos y vacantes que habían reducido la capacidad ordinaria de fiscalización previa de las cuentas municipales.