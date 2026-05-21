Las Palmas de Gran Canaria bate récord en vivienda: ya supera los 2.750 €/m²

El problema de la vivienda dentro del mercado inmobiliario sigue sin dar tregua en Las Palmas de Gran Canaria. El precio de la vivienda ha alcanzado en abril de 2026 un nuevo récord histórico, situándose en 2.756 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del portal Idealista.

¿Por qué sigue subiendo la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria?

El incremento interanual del 13% alcanzado en la capital grancanaria se sitúa muy por encima de los niveles del año anterior. Además, la subida mensual del 2,9% casi duplica la media nacional (1,5%). Este crecimiento responde a una combinación de factores: alta demanda residencial, presión del mercado turístico y escasez de nueva oferta en determinadas zonas de la ciudad.

El resultado es un mercado cada vez más tensionado, donde comprar vivienda se ha convertido en una dificultad extrema para residentes, jóvenes e incluso familias con problemas para llegar a fin de mes.

¿Cuáles son los barrios más caros?

No es de extrañar que en las zonas más demandadas de la ciudad se encuentren los precios más altos del mercado. La falta de oferta, unida al auge de las viviendas vacacionales, ha provocado una fuerte tensión en el mercado inmobiliario, elevando los precios a niveles extremos.

Imagen de archivo de la calle Mayor de Triana. / Juan Carlos Castro / t

El barrio de Puerto – Canteras se sitúa como la zona más cara, con un valor de 3.900 euros/m², un 14% más que la media de la capital. Además, en el Centro se registra un incremento del 9,8%, situando el precio en 3.055 euros/m². Por su parte, Vegueta – Triana se sitúa ligeramente por debajo de la media de la ciudad, con una caída del 0,8%, aunque mantiene un precio de 2.772 euros/m².

¿Y los barrios más baratos?

El distrito Carretera del Centro – Cono Sur presenta los precios más bajos, con un valor medio de 1.513 euros/m². Asimismo, la zona de Tamaraceite – San Lorenzo, en continuo crecimiento, se sitúa en 1.672 euros/m². No obstante, pese a estar muy por debajo de las zonas más caras, Tafira se posiciona, por clima, tranquilidad y conexión, como una de las áreas más demandadas entre las más económicas, con un precio de 2.149 euros/m².

Tafira Alta, calle Doctor Agustín Bosch Millares. / LP / DLP

Vegueta – Triana, la única gran zona que registra una caída anual

A pesar de esta leve bajada, el barrio mantiene un precio elevado dentro del conjunto de la ciudad, debido a su alto atractivo turístico, su valor patrimonial, su ubicación en pleno centro histórico de la capital grancanaria y el auge de las viviendas vacacionales.

Este ligero ajuste puede interpretarse como una estabilización puntual del mercado en la zona, aunque no cambia la tendencia general de presión inmobiliaria que vive Las Palmas de Gran Canaria, donde la mayoría de distritos siguen marcando máximos o incrementos significativos.

El fotógrafo Spencer Tunick, maravillado con la zona de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

De esta forma, la vivienda en la capital grancanaria no solo sube, sino que marca récord tras récord. El precio medio de 2.756 €/m² confirma que la ciudad se encuentra en uno de los momentos de mayor presión inmobiliaria de los últimos años, con incrementos muy por encima de la media nacional.

El mercado sigue marcado por la falta de oferta en zonas clave y por una demanda que no deja de crecer, especialmente en áreas cercanas a la costa y el centro urbano.